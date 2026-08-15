رونمایی از ترکیب 11 نفره ملوان مقابل صنعت نفت آبادان

به گزارش ایلنا، امشب در چارچوب آخرین بازی از هفته اول لیگ بیست و ششم، تیم ملوان بندرانزلی در ورزشگاه آبادان میهمان صنعت نفت خواهد بود. مصافی کلاسیک که البته علیرغم شرایط پیش‌فصل دو تیم و مسیر پرماجرای رسیدنشان به فصل جدید، انتظار می‌رود جذاب دنبال شود.

برای این بازی و با نظر مازیار زارع، نفرات زیر در ترکیب ملوان بندرانزلی قرار گرفته‌اند:

فرزاد طیبی پور، امیررضا افسرده، ضرغام سعداوی، مهدی جعفری، قائم اسلامی خواه، محمد پاپی، بهنام برزای، جعفر حسین پور، حسین صادقی، محمدرضا عباسی و علیرضا رمضانی.

لیست بازیکنان ذخیره ملوان هم شامل این نفرات است:

افشار صداقت، مهدی موقری، مهیار زحمتکش، عرفان شهریاری، امیررضا کریمی، ایلیا جلیل پور، حمیدرضا شمسی، محمدصادق بیرامی، امیرعلی ابراهیمی، رضا مرزیانی و ایلیا حسینی

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