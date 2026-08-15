رونمایی از ترکیب 11 نفره ملوان مقابل صنعت نفت آبادان
یازده بازیکن ملوان که از ساعت 20 امشب مقابل صنعت نفت به میدان میروند، مشخص شدند.
به گزارش ایلنا، امشب در چارچوب آخرین بازی از هفته اول لیگ بیست و ششم، تیم ملوان بندرانزلی در ورزشگاه آبادان میهمان صنعت نفت خواهد بود. مصافی کلاسیک که البته علیرغم شرایط پیشفصل دو تیم و مسیر پرماجرای رسیدنشان به فصل جدید، انتظار میرود جذاب دنبال شود.
برای این بازی و با نظر مازیار زارع، نفرات زیر در ترکیب ملوان بندرانزلی قرار گرفتهاند:
فرزاد طیبی پور، امیررضا افسرده، ضرغام سعداوی، مهدی جعفری، قائم اسلامی خواه، محمد پاپی، بهنام برزای، جعفر حسین پور، حسین صادقی، محمدرضا عباسی و علیرضا رمضانی.
لیست بازیکنان ذخیره ملوان هم شامل این نفرات است:
افشار صداقت، مهدی موقری، مهیار زحمتکش، عرفان شهریاری، امیررضا کریمی، ایلیا جلیل پور، حمیدرضا شمسی، محمدصادق بیرامی، امیرعلی ابراهیمی، رضا مرزیانی و ایلیا حسینی