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ترکیب صنعت نفت آبادان مقابل ملوان مشخص شد

ترکیب صنعت نفت آبادان مقابل ملوان مشخص شد
کد خبر : 1826228
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ترکیب صنعت نفت آبادان جهت دیدار مقابل ملوان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، صنعت نفت آبادان که در پایان فصلی سرشار از فراز و نشیب توانست خودش را به لیگ برتر برساند، حالا آماده ورود به بیست و ششمین دوره این مسابقات شده است. آنها که فصل پیش را با مسعود شجاعی شروع کردند و در ادامه سیروس پورموسوی را روی نیمکت آوردند، هفته های منتهی به صعود را با غلامرضا خلیفه سپری کردند و بعد از لیگ برتری شدن، دیرتر از سایر تیم‌ها سرمربی خود را انتخاب کردند و با محمد نوری وارد همکاری جدی‌تری شدند.

نوری که اولین تجربه خود در قامت سرمربی را می‌خواهد در لیگ برتر بگذراند، امروز در چارچوب هفته اول، تیمش را مقابل ملوان بندرانزلی به میدان خواهد فرستاد. البته که حریف انزلی‌چی نیز در شرایطی به دور از ایده‌آل آماده فصل جدید شده ولی این دلیلی نمی‌شود که بتوان نتیجه بازی را پیش بینی کرد.

با نظر محمد نوری، این نفرات در ترکیب اصلی صنعت نفت قرار گرفته‌اند:

احمد گوهری، میثم تیموری، محمد آقاجانپور، علی طاهران، محسن سیفی، خشایار زبرجد، رضا رضایی، طالب ریکانی، میثم تهیدست، میلاد فخرالدینی و متین کریم زاده.

همچنین روی نیمکت هم این بازیکنان حضور دارند:

رضا یزدان دوست، امیرحسین کولیان، محمد عباسی، پارسا افضلی، فیاض میردورقی ماهان کاکولاریمی، محمدحسین فلاح، علی ناصرخاکی، علی مزرعه، سجاد عمارلو، سامان مهرابی زاده.

 

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