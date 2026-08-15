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ترکیب اولیه فولاد مقابل مقابل شاگردان ویسی

ترکیب اولیه فولاد مقابل مقابل شاگردان ویسی
کد خبر : 1826226
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بازیکنان منتخب حمید مطهری برای مقابله با ذوب آهن اصفهان مشخص شدند

به گزارش ایلنا، فولادی‌ها که علاوه بر کادر فنی، شاهد تغییراتی در ترکیب نفرات خود بوده‌اند، با هدایت حمید مطهری وارد دوره بیست‌وششم رقابت‌های لیگ برتر می‌شوند و هواداران این تیم امیدوارند مسابقات را با کسب یک نتیجه مطلوب آغاز کنند.

با تصمیم حمید مطهری، ۱۱ بازیکن زیر در ترکیب اصلی فولاد برای تقابل با ذوب آهن اصفهان روانه میدان می‌شوند:

لک، قریشی، ساعدی، انصاری، رزاغپور، جولانی، کشاورزی، احمدزاده، مزرعه، محروقی، محمدی

گفتنی است این مسابقه از ساعت 19:30 در ورزشگاه فولادشهر آغاز می‌شود و سیدرضا مهدوی نیز آن را قضاوت خواهد کرد.

ترکیب اولیه فولاد مقابل مقابل شاگردان ویسی

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