اعلام ترکیب شمس آذر مقابل پرسپولیس

کمتر از یک ساعت دیگر، دومین روز از اولین هفته لیگ بیست و ششم آغاز می‌شود و در مهمترین بازی امروز نیز شمس آذر میزبان پرسپولیس خواهد بود. تقابلی که با توجه به هدف هر دو تیم، اهمیت و حساسیت بالایی دارد و بعید است یکی از طرفین به چیزی کمتر از برد قانع باشد.

شمس آذر با وجود تغییرات زیادی که در نقل و انتقالات تابستان امسال به خود دیدند، سرمربی خود را حفظ کردند و بر همین اساس، وحید رضایی همچنان ساختار و شاکله اصلی تیم را حفظ کرده تا نفراتی آشنا برای این بازی حساس انتخاب شده باشند.

او در ترکیب اصلی خود از این بازیکنان استفاده کرده است:

ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، امیرحسین چگینی، محمدرضا رضایی، امیرمحمد محکم کار، مهدی ممی‌زاده، مهرداد آقامحمدی، مهدی حسینی، میلاد سورگی، سینا معظمی تبار و کیانوش معظمی.

همچنین این نفرات روی نیمکت شمس آذر حضور دارند تا در صورت صلاحدید کادر فنی مورد استفاده قرار بگیرند:

مهرشاد اسدی، رضا محمدی، محمد ماهان کیانی، محمدمهدی منصوری، علی جلوخانی، امیررضا کرمی، محمدپارسا رحیمی، امیر طاهر، محمدصدرا عزت خواه، آرمین ابراهیمی، اهورا زند.

باید دید شاگردان رضایی در این مصاف سخت مقابل پرسپولیسی که هدایتش را مهدی تارتار بر عهده گرفته و نسبت به فصل قبل تغییر کرده چه خواهند کرد. این مسابقه از ساعت 19:30 در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین آغاز خواهد شد. قضاوت آن نیز بر عهده بیژن حیدری ست.

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