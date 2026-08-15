خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب پرسپولیس مقابل شمس‌آذر اعلام شد

ترکیب پرسپولیس مقابل شمس‌آذر اعلام شد
کد خبر : 1826223
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار برابر شمس‌آذر در هفته نخست لیگ برتر اعلام شد و سرخ‌پوشان با ۱۱ بازیکن منتخب کادر فنی به میدان می‌روند.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در چارچوب هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف شمس‌آذر می‌رود.

بر اساس ترکیب اعلام‌شده، پیام نیازمند، مهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌زادگان‌، ابوالفضل جلالی، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد محبی، محمد عمری، علی علیپور و تیوی بیفوما

۱۱ بازیکن اصلی پرسپولیس در این مسابقه هستند.

این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز خواهد شد.

ترکیب پرسپولیس مقابل شمس‌آذر اعلام شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر