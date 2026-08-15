به گزارش ایلنا، پرسپولیس در چارچوب هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف شمس‌آذر می‌رود.

بر اساس ترکیب اعلام‌شده، پیام نیازمند، مهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌زادگان‌، ابوالفضل جلالی، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد محبی، محمد عمری، علی علیپور و تیوی بیفوما

۱۱ بازیکن اصلی پرسپولیس در این مسابقه هستند.

این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز خواهد شد.

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