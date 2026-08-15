ترکیب پرسپولیس مقابل شمسآذر اعلام شد
ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار برابر شمسآذر در هفته نخست لیگ برتر اعلام شد و سرخپوشان با ۱۱ بازیکن منتخب کادر فنی به میدان میروند.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در چارچوب هفته نخست رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف شمسآذر میرود.
بر اساس ترکیب اعلامشده، پیام نیازمند، مهدی زارع، محمدحسین کنعانیزادگان، ابوالفضل جلالی، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابندهلو، محمد محبی، محمد عمری، علی علیپور و تیوی بیفوما
۱۱ بازیکن اصلی پرسپولیس در این مسابقه هستند.
این مسابقه از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز خواهد شد.