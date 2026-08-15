به گزارش ایلنا، این مهاجم ۳۴ ساله با اعلام تصمیم خود، به بیش از یک دهه حضور در سطح اول فوتبال اروپا پایان داد. ایموبیله در طول دوران حرفه‌ای بیش از ۶۵۰ بازی رسمی انجام داد و از مرز ۳۲۰ گل عبور کرد.

او فوتبال را از آکادمی یوونتوس آغاز کرد و در ادامه در باشگاه‌های مختلف ایتالیا، آلمان، اسپانیا و فرانسه بازی کرد. ایموبیله چهار بار آقای گل سری‌آ شد و در فصل ۲۰۱۹-۲۰ با ۳۶ گل، کفش طلای اروپا را به دست آورد و بالاتر از روبرت لواندوفسکی و کریستیانو رونالدو قرار گرفت.

این بازیکن در تیم ملی ایتالیا نیز عضو ترکیب قهرمان یورو ۲۰۲۰ بود که با هدایت روبرتو مانچینی به این عنوان رسید.

آخرین فصل بازی ایموبیله در پاریس‌اف‌سی فرانسه سپری شد. این باشگاه با انتشار پیامی از او قدردانی کرد و نوشت: «پس از ۶۵۰ بازی، بیش از ۳۲۰ گل و چندین جام، چیرو ایموبیله به دوران پرافتخار خود پایان می‌دهد. او بازیکنی استثنایی بود که روی چندین نسل تأثیر گذاشت.»

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