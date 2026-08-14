نویدکیا: چادرملو تیم با کیفیتی است ولی خسته بودند
محرم نویدکیا پس از پیروزی دو بر صفر سپاهان مقابل چادرملو، از عملکرد کلی تیمش رضایت داشت اما نسبت به دقایقی که طلاییپوشان پس از گل نخست کنترل مسابقه را از دست دادند انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، سپاهان نخستین مسابقه فصل جدید را با پیروزی خارج از خانه پشت سر گذاشت و با گل احسان حاجصفی از روی نقطه پنالتی و گل به خودی علیرضا آرتا، چادرملو را در یزد شکست داد. نویدکیا بعد از مسابقه ضمن تمجید از سبک بازی تیم سعید اخباری، درباره نقاط مثبت و منفی نمایش تیمش و آخرین وضعیت انتقال کسری طاهری صحبت کرد.
سرمربی سپاهان درباره مسابقه گفت: «بازی خیلی سختی داشتیم و میدانستیم چادرملو در خانه تیم باکیفیتی است. آنها سبک خاصی برای خودشان دارند که قابل احترام است و استفاده از توپهای بلند در فضاهای پشت مدافعان را خیلی خوب انجام میدهند. سعی کردیم تا جایی که میتوانیم این نقاط را پوشش بدهیم و بازی را کنترل کنیم.»
او ادامه داد: «در نیمه اول نسبتاً خوب بازی را کنترل کردیم و تلاش داشتیم از نیمفضاها استفاده کنیم و موقعیت بسازیم. چند موقعیت هم داشتیم. نیمه دوم را هم خیلی خوب شروع کردیم، اما بعد از اینکه یک بر صفر جلو افتادیم، برای چند دقیقه کامل بازی را از دست دادیم و چادرملو فشار زیادی روی ما آورد.»
نویدکیا با اشاره به تعویضهای سپاهان توضیح داد: «سعی کردیم با تعویضها سرعت بیشتری به بازی بدهیم و از فضاهای پشت مدافعان چادرملو استفاده کنیم. آنها وقتی برای جبران نتیجه جلو میآمدند، فضای زیادی پشت خط دفاعیشان ایجاد میشد و میخواستیم از این موضوع استفاده کنیم.»
سرمربی سپاهان در عین حال از عملکرد تیمش در مقطعی از نیمه دوم ناراضی بود و گفت: «چادرملو حدود ۱۰ دقیقه تا یک ربع خیلی باکیفیت بازی کرد و توانست از مرکز زمین ما استفاده کند و بعد از آن از کنارهها هم فشار بیاورد. این موضوع برای ما نکته منفی بزرگی بود. باید درباره این دقایق خیلی صحبت کنیم، دوباره فیلم مسابقه را ببینیم و بررسی کنیم چرا در بعضی لحظات بازی را از دست میدهیم. نباید فضاها را به این راحتی در اختیار حریف قرار بدهیم.»
او افزود: «در مجموع بازی جذابی بود و فکر میکنم به جز همان ۱۰ دقیقه تا یک ربع، در سایر دقایق در حد خودمان باکیفیت بازی کردیم. در پایان هم باید از هوادارانمان تشکر کنم که این همه راه را آمدند و تا آخر از تیم حمایت کردند.»
نویدکیا درباره هماهنگی بیشتر سپاهان نسبت به چادرملو گفت: «ما شاکله تیممان را از دست ندادیم و نسبت به فصل گذشته تغییرات زیادی نداشتیم. غیر از دو سه پست، بخش عمده تیم حفظ شده است. در مقابل، چادرملو تغییرات بیشتری داشت و طبیعی بود که از نظر هماهنگی مقداری مشکل داشته باشد.»
او ادامه داد: «آنها مسابقات سهجانبه را هم در فاصله کوتاهی برگزار کردند و فشار زیادی به بازیکنانشان وارد شد. فکر میکنم کادر فنی چادرملو با یک مسئله دشوار روبهرو بود که چه مقدار به بازیکنان استراحت بدهد و چه زمانی دوباره تمرینات را شروع کند. احساس کردم بعضی از بازیکنانشان کمی خسته بودند که طبیعی است و به مرور شرایطشان بهتر خواهد شد.»
سرمربی سپاهان درباره اهداف تیمش در فصل جدید اظهار داشت: «بعضی تیمها هرچقدر هم دچار مشکل یا بحران شوند، هوادارانشان همیشه انتظار دارند در بالای جدول باشند و برای قهرمانی رقابت کنند. سپاهان هم چنین باشگاهی است. تلاش ما این است که تا لحظه آخر تیم را در شرایط مناسب نگه داریم و رقابت خوبی داشته باشیم و تا روز آخر برای بهترین جایگاه ممکن بجنگیم.»
نویدکیا در بخش دیگری از صحبتهایش بار دیگر درباره وضعیت انتقال کسری طاهری توضیح داد: «این مسئله مربوط به مذاکرات داخلی دو باشگاه است. اگر بخواهیم کسری به تیم ما اضافه شود و موضوع مربوط به انتقال قبلی او مشکلی ایجاد نکند، باید دقیقاً همان مبلغی که نساجی به روبین کازان پرداخت کرده، از طرف سپاهان نیز پرداخت شود تا از نظر مسائل مالی و قانونی مشکلی به وجود نیاید و بتوانیم از همان هفتههای ابتدایی از بازیکن استفاده کنیم.»
او در پایان گفت: «دو باشگاه در حال مذاکره هستند و فکر میکنم نساجی هم تمایل دارد این انتقال با همان مبلغ انجام شود، اما تا زمانی که چیزی امضا نشده و طرفین به جمعبندی نهایی نرسیدهاند، نمیتوان درباره انتقال کسری طاهری به صورت قطعی صحبت کرد.»