ترکیب احتمالی پرسپولیس در مقابل شمس آذر

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی فصل بیست و ششم در حالی مقابل شمس‌آذر قزوین قرار خواهد گرفت که در این بازی حساس، مهدی تارتار بدون محروم و مصدوم تیمش را به زمین خواهد فرستاد. شاگردان این سرمربی اولین بازی خود بعد از تغییر و تحولات را پشت سر خواهند گذاشت و امیدوار هستند که در این دیدار بتوانند با کسب پیروزی به جمع سه مدعی قهرمانی ملحق شوند و در صدر جدول قرار بگیرند.

پرسپولیس در این بازی احتمالا پنج بازیکن جدید را در ترکیب خواهد داشت و البته این دیدار در شرایطی به انجام خواهد رسید که سرمربی سرخپوشان امیدوار است که با پیروزی در این بازی شروع خوبی را برای خود تجربه کند. جالب اینکه دانیال ایری که در دو روز گذشته در تمرین پرسپولیس حضور داشته هم هنوز رونمایی نشده و به این ترتیب جایی در فهرست سرخپوشان نخواهد داشت و احتمالا از هفته‌های بعدی امکان حضور در ترکیب را خواهد داشت.

ترکیب احتمالی پرسپولیس:

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین کنعانی، ابوالفضل جلالی، مارکو باکیچ، پوریا لطیفی‌فر، مهدی محبی، محمد عمری، علی علیپور، محمد خدا بنده لو.

* در خط دروازه تیم پرسپولیس تغییر خاصی وجود ندارد و مهدی تارتار همچنان پیام نیازمند را به عنوان گلر شماره یک به زمین خواهد فرستاد. او فصل گذشته شروع درخشانی در ترکیب سرخپوشان داشت اما در نیم فصل دوم دچار افت شد. با این حال حضور در جام جهانی سبب شده تا پیام، روزهای تاریک فصل گذشته را به باد فراموشی بسپارد.

* در خط دفاعی، سه بازیکن جدید در ترکیب دیده می‌شوند و حسین کنعانی تنها بازمانده فصل گذشته است که با بازوبند کاپیتانی وارد زمین خواهد شد. مجید عیدی و مهدی زارع که قبلا در گل‌گهر همبازی بودند به همراه جلالی که از استقلال به این تیم ملحق شده، در ترکیب حضور خواهد داشت.

* خط هافبک پرسپولیس هم با تغییرات زیادی مواجه شده و پوریا لطیفی‌فر با مارکو باکیچ و سایر بازیکنان حضور خواهند داشت. مهدی محبی شماره 10 را بر تن خواهد داشت و امیدوار است که در ترکیب تیمش بدرخشد.

* علی علیپور مهاجم تیم پرسپولیس در صورتی که دو گل بزند، به رکورد علی پروین خواهد رسید و به دومین گلزن برتر سرخپوشان تبدیل خواهد شد.

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