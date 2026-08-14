به گزارش ایلنا، صالح حردانی پس از پیروزی پرگل استقلال مقابل مس شهربابک در هفته نخست لیگ برتر، از هواداران آبی‌پوشان تشکر کرد و عملکرد تیمش را حاصل تلاش بازیکنان و کادر فنی دانست.

حردانی که در این مسابقه بازوبند کاپیتانی استقلال را بر بازو بسته بود، اظهار داشت: «جا دارد از هوادارانمان تشکر کنم. واقعاً سنگ تمام گذاشتند و دمشان گرم. خوشحالیم که توانستیم دل آنها را شاد کنیم و سه امتیاز را به دست بیاوریم. به بازیکنان و اعضای کادر فنی هم خسته نباشید می‌گویم.»

او درباره اهدای پیراهن خود به هواداران گفت: «تنها چیزی که توانستم به آنها هدیه بدهم، پیراهن استقلال بود.»

مدافع استقلال درباره ادامه همکاری تیم با سهراب بختیاری‌زاده نیز عنوان کرد: «با آقا سهراب حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و همه چیز با گذشت زمان مشخص خواهد شد.»

حردانی در واکنش به شایعات درباره اختلاف با رامین رضاییان گفت: «من در تمام زندگی‌ام با هیچ بازیکنی مشکل نداشته‌ام. برای آقای رضاییان هم هر جا که هست آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بهترین عملکردش را داشته باشد.»

او درباره حواشی ایجادشده پیرامون برخی استوری‌های یاسر آسانی نیز گفت: «من اصلاً استوری‌ها را دنبال نمی‌کنم و زیاد در فضای مجازی نیستم. هر کسی دوست دارد هر استوری که می‌خواهد منتشر کند و این موضوع به من ارتباطی ندارد. من هیچ رسانه‌ای را در فوتبال ایران دنبال نمی‌کنم.»

حردانی درباره کاپیتانی خود در دیدار مقابل مس شهربابک توضیح داد: «من وظیفه‌ام را برای تیم انجام دادم. کاپیتان استقلال آقا روزبه است و این بازوبند لیاقت او را دارد. امیدوارم هرچه زودتر برگردد و دوباره در زمین کنار ما باشد.»

مدافع استقلال در ادامه از تصمیم باشگاه برای اعتماد به بختیاری‌زاده حمایت کرد و گفت: «قبلاً هم گفته بودم آقا سهراب مربی بسیار خوبی است. دم باشگاه گرم که به یک مربی جوان اعتماد کرد. مطمئن باشید او حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.»

حردانی درباره سرنوشت جام فصل گذشته لیگ برتر نیز اظهار داشت: «اگر فدراسیون لطف کند و جام قهرمانی فصل گذشته را به ما بدهد، خیلی ممنون می‌شویم. واقعاً تلاش کردیم و جنگیدیم و آن جام حق ما بود. امیدوارم این اتفاق رخ بدهد.»

او در پایان درباره همراه کردن روزبه چشمی با خود هنگام رفتن به سمت هواداران گفت: «آقا روزبه رفیق صمیمی من است. او عقب‌تر ایستاده بود و من دستش را گرفتم تا با هم به سمت هواداران برویم. روزبه نفر اول تیم است و همه به او احترام می‌گذاریم. در استقلال هیچ ناراحتی وجود ندارد و خواهش می‌کنم برای تیم حاشیه درست نکنید.»

انتهای پیام/