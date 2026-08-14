به گزارش ایلنا، رسول خطیبی پس از تساوی یک بر یک فجر شهید سپاسی مقابل خیبر خرم‌آباد در هفته نخست لیگ برتر، از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و گفت تیمش با وجود فرصت برای کسب پیروزی، یک امتیاز خارج از خانه را نتیجه‌ای قابل قبول می‌داند.

خطیبی در ابتدا با تبریک به دو تیم و هواداران خیبر اظهار داشت: «بازی اول بود و همان‌طور که روز گذشته گفتم، شناخت دو تیم از یکدیگر کم بود و بیشتر بازیکنان را از روی نامشان می‌شناختیم. با این حال، شاهد بازی خوبی از سوی هر دو تیم بودیم.»

او ادامه داد: «از نظر فوتبالی موقعیت‌های بیشتری نسبت به خیبر داشتیم. شناخت فردی خوبی از بازیکنان آنها داشتیم و تلاش کردیم کانال‌های دفاعی خودمان را ببندیم. خیبر نیز متوجه این موضوع شد و بیشتر از کناره‌ها و ضربات ایستگاهی برای رسیدن به موقعیت استفاده کرد.»

سرمربی فجر درباره عملکرد دفاعی تیمش گفت: «در طول هفته روی ضربات ایستگاهی کار کرده بودیم و در این بخش مشکلی نداشتیم و اجازه ایجاد موقعیت جدی به حریف ندادیم. خودمان هم دو سه موقعیت بسیار خوب داشتیم. البته بازی اول بود و طبیعی است شرایط خاص خودش را داشته باشد. می‌توانستیم سه امتیاز را بگیریم، اما یک امتیاز در خانه حریف هم برای ما قابل قبول است.»

خطیبی با تأکید بر اهمیت دیدارهای خانگی افزود: «این مسابقه تمام شده و حالا باید برای بازی بعدی آماده شویم. قطعاً باید در دیدارهای خانگی سه امتیاز را به دست بیاوریم.»

او درباره شرایط آماده‌سازی فجر نیز گفت: «ما دیر کارمان را آغاز کردیم و خیبر زودتر از ما تمریناتش را شروع کرده بود. سه بازیکن اصلی‌مان نیز به دلیل مصدومیت نتوانستند در این مسابقه حضور داشته باشند. از نظر بدنی هم شرایط ایده‌آلی نداشتیم و همان‌طور که دیدید مجبور شدیم دو بازیکن را به دلیل مصدومیت تعویض کنیم.»

خطیبی ادامه داد: «در فاصله تا فیفادی باید از نظر بدنی و فنی روی بازیکنان بیشتر کار کنیم تا تیم شرایط بهتری پیدا کند و با کمترین میزان مصدومیت وارد ادامه مسابقات شویم. همچنین باید از نظر تاکتیکی پیشرفت کنیم.»

سرمربی فجر در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره قضاوت وحید کاظمی گفت: «آقای کاظمی و تیم داوری از بهترین داوران ایران هستند و نمی‌توانیم ایرادی به عملکرد آنها بگیریم. داوری بسیار مسلط بود و تصمیماتش را به خوبی مدیریت کرد. ما اصلاً بحث داوری نداریم و باید تمرکزمان را روی عملکرد خودمان و مسائل تاکتیکی بگذاریم.»

خطیبی درباره از دست رفتن برتری فجر نیز توضیح داد: «مصدومیت بازیکنان باعث شد مجبور به تعویض شویم و شکل تیمی‌مان کمی تغییر کند. از طرفی خیبر در زمین خودش نمی‌خواست بازنده باشد و فشار بیشتری ایجاد کرد. آنها زودتر از ما تمریناتشان را آغاز کرده بودند و در نهایت از لحظه‌ای که پوشش عرضی هافبک دفاعی ما دچار مشکل شد، استفاده کردند و به گل تساوی رسیدند.»

او درباره تجربه فصل گذشته و آغاز دیرهنگام فعالیتش در مس رفسنجان گفت: «سال گذشته هم اشتباه کردم که به مس رفتم، چون همه تیم‌ها کارشان را زودتر شروع کرده بودند. تفاوت فجر با مس این است که حداقل ۱۰ تا ۱۲ بازیکن خوب فجر از فصل قبل در تیم باقی مانده‌اند و همین موضوع کمک زیادی به ما کرده است.»

خطیبی افزود: «فجر تیم بزرگی است و هواداران بزرگی دارد. اسکلت تیم حفظ شده و بازیکنان جدیدی را هم که نیاز داشتیم جذب کرده‌ایم. قطعاً با اضافه شدن بازیکنانی که هنوز کارت بازی‌شان صادر نشده، از نظر نفرات و مهره شرایط بهتری خواهیم داشت.»

سرمربی فجر در پایان درباره هواداران خیبر گفت: «هر زمان به خرم‌آباد آمده‌ام، هواداران خیبر در هر شرایطی تیم خودشان را تشویق کرده‌اند. این مسئله یک نکته مثبت و ارزشمند برای آنهاست.»

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