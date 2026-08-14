بختیاریزاده پس از برد پرگل استقلال: ستارههای من همین بازیکنان هستند
سرمربی استقلال پس از پیروزی ۴ بر صفر مقابل مس شهربابک، ضمن تمجید از عملکرد شاگردانش، اتحاد و روحیه تیمی را مهمترین عامل شروع قدرتمند آبیپوشان در لیگ بیستوششم دانست.
به گزارش ایلنا، سهراب بختیاریزاده پس از پیروزی پرگل استقلال برابر مس شهربابک در هفته نخست لیگ برتر، از عملکرد بازیکنانش تمجید کرد و این برد را به هواداران آبیپوشان تقدیم کرد.
سرمربی استقلال در ابتدای نشست خبری اظهار داشت: «پیش از هر چیز باید از تمام افرادی که برای آمادهسازی ورزشگاه و زمین مسابقه تلاش کردند تشکر کنم. کیفیت زمین بسیار خوب بود و شرایط مناسبی برای برگزاری مسابقه فراهم شده بود.»
وی ادامه داد: «به تیم مس شهربابک و دوست خوبم آقای شهبا نیز خسته نباشید میگویم و برای آنها در ادامه مسابقات آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم فوتبال کرمان قدر آقای شهبا را بداند، چون ایشان برای فوتبال این منطقه زحمات زیادی کشیده است.»
بختیاریزاده درباره نمایش استقلال گفت: «مسابقه بسیار خوبی بود. در طول دوران آمادهسازی و روزهای منتهی به بازی، روی نقاط قوت و ضعف مس شهربابک کار کرده بودیم. از پیروزی و نتیجهای که گرفتیم خوشحالم، اما خوشحالی اصلی من به عملکرد بازیکنانم برمیگردد.»
او افزود: «دیروز هم گفتم که به تکتک بازیکنانم باور دارم و به یک تیم متحد اعتقاد دارم. داشتن بازیکنان سرشناس اتفاق مثبتی است و بازیکنان من هم واقعاً ستاره هستند، اما چیزی که برای من از مسائل تاکتیکی هم مهمتر است، همدلی و روحیه تیمی است. همین موضوع شاید کمک کرد در نخستین مسابقه عملکرد خوبی داشته باشیم و به یک پیروزی پرگل برسیم.»
سرمربی استقلال درباره حفظ نظم تیمی پس از گلزنی گفت: «برخی مسائل فنی بخشی از اصول کاری ما هستند و فارغ از نتیجه باید اجرا شوند. چه یک گل جلو باشیم و چه از حریف عقب افتاده باشیم، باید منظم فوتبال بازی کنیم. بازیکنان باید در فضاهای درست قرار بگیرند و شعاع حرکتی آنها نیز مطابق برنامه باشد.»
بختیاریزاده ادامه داد: «تلاش کردم بازیکنان از نظر ذهنی دچار غرور یا بیخیالی نشوند و بعد از گل دوم تصور نکنند مسابقه تمام شده است. خوشحالم که بازیکنان کاملاً حرفهای رفتار کردند و تا پایان مسابقه برای حریف احترام قائل بودند.»
وی تأکید کرد: «فرقی نمیکند یک بر صفر جلو باشیم یا دو بر صفر. فوتبال بارها ثابت کرده که نتیجه میتواند در هر لحظه تغییر کند. نمایش امروز نشان داد بازیکنان استقلال حرفهای هستند و نسبت به وظایفی که در این فصل بر عهده دارند، تعهد بالایی دارند.»
سرمربی استقلال در واکنش به صحبتهای قبلی خود درباره مسائل مالی بازیکنان نیز توضیح داد: «شاید این برداشت ایجاد شده باشد که من مخالف دستمزد خوب بازیکنان یا داشتن زندگی مناسب برای آنها هستم، اما چنین دیدگاهی ندارم. همانطور که شرایط باشگاه برایم اهمیت دارد، آینده بازیکنان هم برای من مهم است.»
او افزود: «بازیکن باید قرارداد مناسبی داشته باشد، امکانات خوبی در اختیارش باشد و از آیندهاش مطمئن باشد تا بتواند با تمرکز کامل در خدمت تیم باشد. با این حال، همه چیز نباید به مسائل مالی خلاصه شود.»
بختیاریزاده ادامه داد: «نمیپسندم بازیکن تبدیل به یک کالا شود یا نگاهش فقط به دستمزد باشد و نسبت به پیراهن، تیم و تاریخ باشگاه احساس نداشته باشد. در استقلال، با این تعداد هوادار و سابقه درخشان، بازیکن باید بخش مهمی از حضورش را با عشق و علاقه به پیراهن سپری کند.»
وی گفت: «در دهههای گذشته بازیکنانی در تاج و استقلال حضور داشتند که با وجود پیشنهادهای بهتر از تیمهای دیگر، به دلیل علاقه و تعصب خود برای استقلال بازی کردند و قهرمانیهای ایران و آسیا را به دست آوردند. باید استقلال را دوباره به چنین فضایی نزدیک کنیم، البته همزمان نباید در بحث نقلوانتقالات و مسائل مالی از سایر تیمها عقب بمانیم.»
سرمربی استقلال درباره نقش هواداران در پیروزی تیمش نیز اظهار داشت: «صددرصد حضور هواداران تأثیر داشت. مدیران باشگاه وظایف خود را انجام میدهند و ما نیز کار فنی را دنبال میکنیم، اما بخش بزرگی از انگیزه و عشق ما از هواداران میآید.»
او ادامه داد: «اگر هوادار را از فوتبال بگیریم، این رشته به تدریج جذابیت خود را از دست میدهد. فوتبال با حضور هواداران معنا پیدا میکند و امروز خوشحالم که آنها در ورزشگاه بودند. امیدوارم شرایطی ایجاد شود که همیشه در کنار تیم باشند.»
بختیاریزاده درباره ادامه فصل نیز گفت: «شروع لیگ با شادی هواداران همراه شد و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. البته میدانیم مسابقات هفته به هفته دشوارتر میشود. این سختیها بخشی از فوتبال حرفهای است و وظیفه ما این است که مشکلات را کنار بزنیم و برای خوشحالی هواداران تلاش کنیم.»
سرمربی استقلال در پایان درباره حضور روزبه چشمی و جلالالدین ماشاریپوف در اردوی تیم، با وجود غیبت آنها در مسابقه، گفت: «هر دو بازیکن مصدوم بودند، اما طی یکی دو هفته اخیر به تدریج وارد تمرینات گروهی شدند. ابتدا قرار نبود همراه تیم به اردو بیایند، اما تصمیم گرفتم در کنار تیم باشند.»
وی درباره روزبه چشمی نیز خاطرنشان کرد: «روزبه کاپیتان و یکی از رهبران تیم است. حضور او در کنار بازیکنان و در رختکن میتواند انرژی مثبتی به تیم منتقل کند. حضورش در اردو برای ما اتفاق خوبی بود.»