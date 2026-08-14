الهامی: امیدوارم درباره گل تراکتور اشتباه کرده باشم

به گزارش ایلنا، ساکت الهامی پس از شکست پیکان برابر تراکتور در هفته نخست لیگ برتر، بازگشت هواداران به ورزشگاه‌ها را اتفاقی مثبت دانست و از فضای ایجادشده در ورزشگاه یادگار امام تبریز تمجید کرد.

سرمربی پیکان اظهار داشت: «خوشحالم که فوتبال دوباره به خانه‌ها برگشته و این هواداران پرشور که مدت زیادی در ورزشگاه‌ها حضور نداشتند، بار دیگر به سکوها برگشتند.»

الهامی درباره روند مسابقه گفت: «این بازی تقابل یک تیم جوان با یک تیم خوب و باثبات بود. تراکتور مجموعه بسیار خوبی دارد و از نظر فنی طی دو سال اخیر یکی از بهترین تیم‌های ایران بوده است. به جواد نکونام بابت حضور در تراکتور تبریک می‌گویم و این پیروزی را به بازیکنان و هواداران این تیم نیز تبریک می‌گویم.»

وی ادامه داد: «بازی را خوب آغاز کردیم و تراکتور هم عملکرد مناسبی داشت. تا حدود دقیقه ۲۵ مسابقه شرایط تقریباً پایاپای بود، اما بعد از دقیقه ۳۰ روی نخستین توپی که پس از وقفه به دستمان رسید، گل خوردیم. سپس در همان ضربه ایستگاهی که بازیکن ما اخراج شد، گل دوم را دریافت کردیم و شرایط مسابقه برای ما دشوارتر شد.»

سرمربی پیکان افزود: «در رختکن با بازیکنان صحبت کردیم تا اجازه ندهند شرایط سخت‌تر شود. در نیمه دوم بازی متعادل دنبال شد و هر دو تیم موقعیت‌هایی داشتند، اما تراکتور توانست به هدفی که دنبال می‌کرد برسد.»

الهامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره عملکرد تیم داوری و تصمیم‌های VAR گفت: «به تیم داوری و به‌خصوص آقای کوپال ناظمی تبریک می‌گویم. با این حال، دو صحنه وجود داشت که درباره آنها ابهام دارم.»

او درباره گل نخست تراکتور توضیح داد: «در صحنه گل اول، VAR دخالت کرد و صحنه را از نظر آفساید بررسی کرد. من اکنون تصاویر را دیده‌ام و امیدوارم اشتباه کرده باشم، اما از نظر من پیش از گل خطایی رخ داده بود. البته بحث من با تیم داوری نیست و موضوع به نحوه استفاده از VAR برمی‌گردد.»

سرمربی پیکان درباره گل دوم نیز گفت: «در مورد گل دوم هم بر اساس قانونی که در جام جهانی اجرا شد، تعداد مدافعان حاضر در صحنه مورد توجه قرار می‌گیرد. در آن صحنه به نظر من تعداد مدافعان ما بیشتر از مهاجمان تراکتور بود و توپ نیز به دروازه‌بان ما نزدیک‌تر بود. با این حال امیدوارم من اشتباه کرده باشم.»

الهامی در عین حال تأکید کرد: «این صحبت‌ها چیزی از ارزش‌های تراکتور کم نمی‌کند. آنها تیم برتر میدان بودند و شایسته این پیروزی هستند.»

سرمربی پیکان در پایان درباره شایعات مربوط به اختلاف با مدیران باشگاه و حواشی یک بازی دوستانه نیز گفت: «این سؤال را شاید نباید جواب بدهم، اما توضیح می‌دهم. آن تست اصلاً مربوط به تیم بزرگسالان نبود. این برنامه برای تیم جوانان و بازیکنانی بود که قرار بود در رده‌های جوانان و امید تست بدهند. بنابراین ارتباطی با تیم بزرگسالان نداشت و اخباری که در این زمینه منتشر شد، واقعیت نداشت.»

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