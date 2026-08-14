به گزارش ایلنا، قاسم شهبا پس از شکست سنگین مس شهربابک برابر استقلال، ضمن تبریک پیروزی آبی‌پوشان، عملکرد تیمش در نخستین مسابقه لیگ برتر را ارزیابی کرد و از برنامه این تیم برای جبران در هفته‌های آینده گفت.

سرمربی مس شهربابک اظهار داشت: «استقلال امروز نمایش بسیار خوبی داشت و فوق‌العاده بازی کرد. ما هم حدود ۲۰ دقیقه فوتبال قابل قبولی ارائه دادیم، اما متأسفانه گل دریافت کردیم. در مجموع به بازیکنان و مجموعه تیم خسته نباشید می‌گویم و این پیروزی را به استقلال تبریک می‌گویم.»

شهبا درباره تأثیر کم‌تجربگی بازیکنان مس در نخستین حضور این تیم در لیگ برتر گفت: «تجربه قطعاً در چنین مسابقاتی تأثیرگذار است. پیش از آغاز فصل بازی‌های تدارکاتی خوبی داشتیم، اما در این مسابقه با اشتباهات فردی زیادی مواجه شدیم. باید روی این مسئله کار کنیم تا تعداد اشتباهات کاهش پیدا کند.»

او ادامه داد: «با وجود نتیجه‌ای که به دست آمد، به آینده تیم امیدوار هستم. این بازیکنان ظرفیت زیادی دارند و معتقدم مس شهربابک در ادامه مسابقات می‌تواند حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشد.»

سرمربی مس شهربابک درباره مشکلات بدنی برخی بازیکنان نیز عنوان کرد: «متأسفانه تعدادی از بازیکنان در جریان مسابقه از نظر بدنی افت کردند. چند نفر از بازیکنان دیر به تیم اضافه شدند و آثار خستگی در بدن آنها وجود داشت. طبیعی است که با سپری شدن چند هفته و رسیدن بازیکنان به شرایط بهتر، وضعیت بدنی تیم نیز بهتر شود.»

شهبا گل استقلال در دقایق پایانی نیمه اول را نقطه عطف مسابقه دانست و گفت: «تا لحظات پایانی نیمه اول توانسته بودیم مقاومت کنیم، اما در همان دقایق گل خوردیم. این گل روی اشتباه خودمان شکل گرفت و همین مسئله شرایط مسابقه را تغییر داد.»

وی درباره تغییرات تاکتیکی مس در نیمه دوم افزود: «در نیمه دوم تلاش کردیم با تغییر تاکتیک شرایط را تغییر دهیم، اما مهاجم ما نیز مصدوم شد و مجبور شدیم از یک بازیکن جوان استفاده کنیم. با این حال در بخش‌هایی از نیمه دوم، به‌خصوص در دقایق پایانی، نمایش بهتری داشتیم، ولی روی ضدحملات گل‌های دیگری دریافت کردیم.»

سرمربی مس شهربابک در پایان بار دیگر به کیفیت استقلال اشاره کرد و گفت: «واقعاً استقلال امروز روز بسیار خوبی داشت و باکیفیت بازی کرد. ما باید از این مسابقه درس بگیریم، اشتباهات خود را کاهش دهیم و با آمادگی بیشتر برای هفته‌های آینده آماده شویم.»

شهبا همچنین درباره فعالیت مس در بازار نقل‌وانتقالات اظهار کرد: «در حال پیگیری جذب دو بازیکن دیگر هستیم و گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. در پست‌های وینگر و مهاجم بازیکنانی را مدنظر داریم و تلاش می‌کنیم شرایط تیم را کامل‌تر کنیم.»

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