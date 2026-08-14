محمدحسین اسلامی؛ گلزن ثابت استقلال در هفته اول
محمدحسین اسلامی در سومین فصل حضورش در استقلال بار دیگر لیگ برتر را با گلزنی آغاز کرد و با گلزنی برابر مس شهربابک، رکورد جالبی را در هفته نخست مسابقات به ثبت رساند.
به گزارش ایلنا، محمدحسین اسلامی در نخستین مسابقه استقلال در بیستوششمین دوره لیگ برتر بار دیگر نام خود را به عنوان گلزن هفته اول مطرح کرد؛ اتفاقی که برای سومین فصل متوالی با پیراهن آبی تکرار شده است.
اسلامی که در دیدار برابر مس شهربابک از روی نیمکت وارد زمین شد، تنها ۱۲ دقیقه پس از حضورش در میدان توانست دروازه حریف را باز کند. او با یک ضربه فنی و دقیق از داخل محوطه جریمه، گل سوم استقلال را به ثمر رساند تا پیروزی تیمش پررنگتر شود.
این بازیکن در نخستین فصل حضورش در استقلال نیز در هفته اول مقابل شمسآذر قزوین موفق به گلزنی شده بود. فصل گذشته هم در دیدار افتتاحیه آبیها برابر تراکتور در تبریز، تکگل سهامتیازی استقلال را به ثمر رساند.
به این ترتیب، اسلامی در هر سه فصل اخیر که با پیراهن استقلال در لیگ برتر حاضر بوده، در نخستین مسابقه فصل موفق به گلزنی شده است؛ آماری که نشان میدهد هفته اول برای این بازیکن به فرصتی ویژه برای گلزنی تبدیل شده است.
گل برابر مس شهربابک همچنین ششمین گل اسلامی با پیراهن استقلال در رقابتهای لیگ برتر بود. نکته قابل توجه اینکه نیمی از این گلها در هفته نخست مسابقات به ثمر رسیدهاند.
اسلامی پیش از استقلال، برای ذوبآهن نیز در لیگ برتر بازی کرده بود، اما در هفته اول هیچگاه موفق به گلزنی برای تیم اصفهانی نشده بود.
استقلال در نهایت این مسابقه را با نتیجه ۴ بر صفر به سود خود به پایان رساند و با تفاضل گل مثبت چهار، شروعی قدرتمند در فصل جدید داشت. گلزنی دوباره اسلامی در هفته نخست نیز یکی از نکات قابل توجه پیروزی پرگل آبیپوشان بود.