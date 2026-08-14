به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای هفته اول فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دو تیم گل‌گهر سیرجان و نساجی مازندران در ورزشگاه شهید سلیمانی به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه 1-0 به سود گل گهر به پایان رسید.

قضاوت این دیدار بر عهده پیام حیدری بود.

ترکیب گل گهر سیرجان:

فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، میلاد کر، مجید علیاری، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد، محمدرضا بردبار، پدرام قاضی‌پور، مسیح زاهدی، محمد امین کاظمیان، سهیل صحرایی

سرمربی: مهدی رحمتی

ترکیب نساجی مازندران:

علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، بهروز نوروزی فرد، هومن ربیع زاده، محمد حسین زاده، صادق آلبوصبیح، پوریا سرآبادانی، معید ایمری، افشین صادقی، جواد آقایی پور و فردین نجفی.

سرمربی: مجتبی حسینی

بازی در نیمه نخست با تقابل پایاپای دو تیم آغاز شد. در دقیقه 12 نزدیک بود روی اشتباه و عدم هماهنگی میان مدافع و گلر نساجی، نخستین گل مسابقه رقم بخورد اما توپ فرستاده‌شده روی خط دفاعی این تیم راهی کرنر شد.

در دقیقه 26، محمد علی‌نژاد بازیکن گل‌گهر اولین کارت زرد مسابقه را دریافت کرد. در دقیقه 35، آلبوصبیح، بازیکن نساجی توپ را به افشین صادقی رساند، صادقی با وجود کنترل توسط مدافعان گل‌گهر وارد محوطه جریمه شد و توپ را به سمت دروازه شوت زد، اما این ضربه شدت و قدرت لازم را نداشت. در دقیقه 45 آلبوصبیح با کارت زرد داور جریمه شد.

در نیمه دوم در دقایق 62 و 72، رحمتی در گل گهر دست به سه تعویض زد. در این تعویض‌ها کاظمیان، صحرایی، و علی‌نژاد از بازی خارج و به جای آنها عاشوری، نجاریان و فخریان وارد بازی شدند. برای نساجی نیز در دقیقه 69 سرآبادانی از بازی خارج و رضازاده وارد زمین شد.

در دقیقه 67 جواد آقایی پور با فرار از خط آفساید خود را در موقعیت شوت‌زنی قرار داد ولی با خروج دروازه‌بان گل‌گهر نتوانست ضربه مناسبی به توپ بزند. در دقیقه 78 نیز همین بازیکن از پشت محوطه جریمه شوتی سنگین شلیک کرد که این ضربه به شکلی خطرناک از بالای دروازه گل‌گهر راهی اوت شد.

در نهایت، شاگردان سید مهدی رحمتی در گل‌گهر با گلی که در آخرین لحظات نیمه دوم به ثمر رسید، کار را تمام کردند و سه امتیاز حساس بازی را به دست آورند.

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