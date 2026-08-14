به گزارش ایلنا، عبدالله ویسی در نشست خبری پیش از دیدار ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان، آغاز فصل جدید لیگ برتر را برای همه تیم‌ها دشوار و غیرقابل پیش‌بینی دانست و بر اهمیت کسب نتیجه در نخستین مسابقه تأکید کرد.

سرمربی ذوب‌آهن اظهار داشت: «شروع هر تورنمنتی برای تیم‌ها سخت است و شناخت کاملی از یکدیگر ندارند. همه تیم‌ها با هدف پیروزی وارد مسابقه می‌شوند و به همین دلیل بازی دشواری در پیش داریم. امیدوارم با انرژی مثبتی که از رسانه‌ها و هواداران می‌گیریم، برای ارائه یک بازی خوب وارد زمین شویم.»

ویسی ادامه داد: «شروع هر مسیری اهمیت زیادی دارد. اگر کار را با پیروزی آغاز کنیم، با آرامش بیشتری ادامه می‌دهیم. حتی نباختن هم اهمیت دارد، چون شکست در مسابقه اول می‌تواند ادامه مسیر را سخت کند. برای تیم میزبان بازگشت از چنین شرایطی دشوارتر است و باید تلاش بیشتری داشته باشیم.»

وی درباره شناخت خود از فولاد گفت: «ما باشگاه فولاد را می‌شناسیم، اما درباره تیم فعلی آنها هنوز شناخت کاملی نداریم، چون مسابقه رسمی انجام نداده‌اند. بازی‌های تدارکاتی هم نمی‌تواند شناخت صددرصدی ایجاد کند. فولاد همچنان فولاد است و حمید مطهری را هم به خوبی می‌شناسم، اما برای شناخت تیم او احتمالاً به ۱۵ دقیقه ابتدایی مسابقه نیاز داریم.»

سرمربی ذوب‌آهن افزود: «من یک مربی حرفه‌ای هستم و برایم تفاوتی ندارد مقابل چه تیمی قرار می‌گیریم. زمانی برای فولاد جنگیدم و حالا مقابل فولاد برای ذوب‌آهن می‌جنگم. امروز پیراهن و لوگویی که روی لباس من قرار دارد برایم ارزشمندتر است و با انگیزه‌ای چند برابر برای پیروزی تلاش خواهم کرد.»

ویسی در ادامه با اشاره به دیدار تدارکاتی ذوب‌آهن برابر سپاهان عنوان کرد: «برای آن مسابقه از بزرگان فوتبال اصفهان دعوت کرده بودم و همه معتقد بودند تیم ما جسورانه بازی کرد. این جسارت را در مسابقات رسمی هم ادامه خواهیم داد، هرچند با مشکلاتی مانند مصدومیت چند بازیکن مواجه هستیم و در حال حاضر وینگرهای کافی در اختیار نداریم.»

او درباره پیامی که برای هواداران ذوب‌آهن منتشر کرده بود نیز گفت: «وقتی به کسی قول می‌دهید باید به آن عمل کنید. من قول داده‌ام که تیمم در زمین با نهایت توان بازی کند و به این وعده پایبند خواهم بود. البته قول قهرمانی یا کسب سهمیه آسیایی نداده‌ام.»

وی ادامه داد: «قول من به هواداران، کارکنان و کارگران ذوب‌آهن این است که تیم با تمام توان بازی کند. اگر نمایش ما خوب باشد، هواداران بیشتری برای تماشای مسابقات به ورزشگاه خواهند آمد. باید آنقدر خوب بازی کنیم که مردم برای حضور در سکوها اشتیاق داشته باشند؛ درست مثل تماشای یک فیلم خوب که مخاطب را تا پایان با خود همراه می‌کند.»

ویسی درباره شرایط نقل‌وانتقالاتی ذوب‌آهن نیز گفت: «در شرایط فعلی تیم‌ها بیشتر از بازیکنان داخلی استفاده می‌کنند و به دلیل وضعیت کشور امکان استفاده گسترده از بازیکنان خارجی وجود ندارد. حسن پورحمیدی دستکش طلای لیگ یک را در اختیار دارد و امیدوارم در ذوب‌آهن هم موفق باشد.»

سرمربی ذوب‌آهن در پایان افزود: «یک بازیکن از نیروی زمینی را هم می‌خواستم جذب کنم، اما به من فشار و تهدید وارد شد و در نهایت این بازیکن راهی پرسپولیس شد. سه بازیکن جدید ما می‌توانند در بازی فردا به میدان بروند. با این حال تعداد مصدومان و محرومان زیاد است و شش وینگر ما در حال حاضر مصدوم هستند.»

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