استارت سپاهان و آلومینیوم با پیروزی

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته اول لیگ برتر فوتبال، دو دیدار همزمان از ساعت 20 در شهرهای یزد و خوزستان برگزار شد که در هر دو مسابقه تیم‌های میهمان توانستند با نتیجه 2 بر صفر از سد میزبان خود بگذرند.

در این بازی‌ها تیم سپاهان با نتیجه 2 بر صفر چادرملو را شکست داد و آلومینیوم اراک با همین نتیجه از سد استقلال خوزستان گذشت.

نتایج کامل این دو دیدار را در زیر مشاهده می‌کنید.

* چادرملو اردکان صفر - سپاهان اصفهان 2

گل: احسان حاج صفی (76-پنالتی) و علیرضا آرتا (6+90 - گل‌به‌خودی)

داور: امیر عرب براقی

* استقلال خوزستان صفر - آلومینیوم اراک 2

گل: بهرام گودرزی (11) و عباس کهریزی (4+90)

داور: احمد محمدی

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