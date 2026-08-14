استارت سپاهان و آلومینیوم با پیروزی
تیمهای سپاهان و آلومینیوم اراک، فصل جدید لیگ برتر را با پیروزی آغاز کردند.
به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته اول لیگ برتر فوتبال، دو دیدار همزمان از ساعت 20 در شهرهای یزد و خوزستان برگزار شد که در هر دو مسابقه تیمهای میهمان توانستند با نتیجه 2 بر صفر از سد میزبان خود بگذرند.
در این بازیها تیم سپاهان با نتیجه 2 بر صفر چادرملو را شکست داد و آلومینیوم اراک با همین نتیجه از سد استقلال خوزستان گذشت.
نتایج کامل این دو دیدار را در زیر مشاهده میکنید.
* چادرملو اردکان صفر - سپاهان اصفهان 2
گل: احسان حاج صفی (76-پنالتی) و علیرضا آرتا (6+90 - گلبهخودی)
داور: امیر عرب براقی
* استقلال خوزستان صفر - آلومینیوم اراک 2
گل: بهرام گودرزی (11) و عباس کهریزی (4+90)
داور: احمد محمدی