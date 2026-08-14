خیبر خرم آباد 1 _ فجرسپاسی 1؛ ؛ تقسیم امتیازات در خرمآباد
دیدار خیبر خرمآباد و فجر شهید سپاسی در هفته نخست لیگ برتر با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، تیمهای خیبر خرمآباد و فجر شهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه تختی خرمآباد مقابل یکدیگر قرار گرفتند تا نخستین مسابقه خود در فصل جدید لیگ برتر را برگزار کنند.
پیش از آغاز مسابقه، استفاده از مواد دودزا در ورزشگاه باعث ایجاد وقفهای کوتاه شد و بازی با چند دقیقه تأخیر آغاز شد. این اتفاق فضای متفاوتی را در ورزشگاه و روی سکوها ایجاد کرد.
فجر سپاسی در دقیقه ۲۵ موفق شد به گل برسد. در این صحنه، مسعود محبی به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا نماینده شیراز با یک گل از میزبان پیش بیفتد.
خیبر پس از دریافت گل، برای جبران نتیجه جلو کشید و تلاش کرد دروازه فجر را باز کند، اما حملات شاگردان این تیم راه به جایی نبرد.
وحید کاظمی پس از پایان ۴۵ دقیقه، پنج دقیقه وقت اضافه اعلام کرد و در نهایت فجر شهید سپاسی با برتری یک بر صفر راهی رختکن شد.
نیمه دوم؛ بازگشت خیبر با گل شنانی
با شروع نیمه دوم، هر دو تیم برای تغییر نتیجه تلاش کردند، اما موقعیتهای ایجادشده چندان خطرناک نبود و بخش زیادی از بازی در میانه میدان دنبال شد.
خیبر که نمیخواست نخستین مسابقه فصل را با شکست خانگی آغاز کند، در ادامه فشار بیشتری روی دروازه فجر وارد کرد و سرانجام در دقیقه ۸۱ به گل تساوی رسید.
حسین شنانی با شوتی دقیق دروازه فجر شهید سپاسی را باز کرد تا نتیجه یک بر یک شود و خیبر در فاصله ۹ دقیقه تا پایان وقت قانونی به بازی برگردد.
در دقایق پایانی، دو تیم تلاش کردند گل برتری را به ثمر برسانند، اما هیچکدام موفق به استفاده از موقعیتهای خود نشدند.
داور مسابقه هفت دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم اعلام کرد و در نهایت تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت تا خیبر خرمآباد و فجر شهید سپاسی با تساوی یک بر یک، فصل جدید لیگ برتر را آغاز کنند.