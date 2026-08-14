به گزارش ایلنا، استقلال فصل جدید لیگ برتر را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. آبی‌پوشان در ورزشگاه مقابل مس شهربابک قرار گرفتند و در دیداری که ابتدا با مقاومت تیم میهمان همراه بود، در نهایت با چهار گل به برتری رسیدند.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده برای باز کردن دروازه مس در نیمه نخست با دشواری‌هایی مواجه شدند، اما پس از گل اول، شرایط مسابقه کاملاً تغییر کرد و استقلال توانست کنترل بازی را در اختیار بگیرد.

مس شهربابک در دقایق ابتدایی نخستین موقعیت جدی مسابقه را ایجاد کرد. ارسال محسن سفیدچغایی از سمت راست از مقابل امیر روستایی عبور کرد و بدون اینکه بازیکنی به توپ برسد، از زمین خارج شد.

استقلال خیلی زود پاسخ این حمله را داد. ارسال به تیر دوم به علیرضا کوشکی رسید، اما ضربه او پس از برخورد به مدافع مس راهی کرنر شد.

با افزایش فشار استقلال، آبی‌پوشان چند موقعیت مناسب دیگر نیز ایجاد کردند. حسین گودرزی از سمت چپ وارد محوطه جریمه شد و توپ را به امیرمحمد رزاقی‌نیا رساند. هافبک جوان استقلال نیز سعید سحرخیزان را در موقعیت خوبی قرار داد، اما محمدرضا قویدل دو بار مقابل ضربات بازیکنان استقلال واکنش نشان داد.

رزاقی‌نیا کمی بعد از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او قدرت لازم را نداشت و در اختیار دروازه‌بان مس قرار گرفت.

یاسر آسانی نیز یکی از فعال‌ترین بازیکنان استقلال در نیمه نخست بود. او در چند نوبت از سمت چپ برای ایجاد موقعیت تلاش کرد، اما ضربات و ارسال‌هایش به گل منجر نشد.

در یکی از جدی‌ترین حملات استقلال، صالح حردانی از سمت راست ارسال دقیقی روی تیر دوم داشت و حسین گودرزی با ضربه سر درون محوطه شش قدم به توپ رسید، اما ضربه او به تور کنار دروازه برخورد کرد.

در اواخر نیمه نخست، آسانی تا آستانه باز کردن دروازه مس پیش رفت. او پس از یک حرکت تکنیکی فریبرز گرامی را پشت سر گذاشت و با ضربه‌ای محکم توپ را به تیر افقی دروازه کوبید. در ادامه نیز ضربه کوشکی از بالای دروازه بیرون رفت.

در شرایطی که به نظر می‌رسید نیمه نخست بدون گل به پایان برسد، استقلال بالاخره به گل رسید. اشتباه اکبر کربلایی در پرتاب اوت و هوشیاری سامان فلاح باعث شد توپ در اختیار استقلال قرار بگیرد.

فلاح بلافاصله با یک پاس بلند سحرخیزان را صاحب موقعیت کرد. قویدل برای دور کردن توپ از دروازه خارج شد، اما در تکل خود موفق نبود و توپ به سحرخیزان رسید تا مهاجم استقلال در دقیقه ۴۵+۱ دروازه خالی مس را باز کند.

استقلال نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان رساند.

در آغاز نیمه دوم، آسانی یک بار دیگر در موقعیت گل قرار گرفت، اما ضربه او با فاصله اندکی از کنار دروازه عبور کرد. البته کمک‌داور پس از این صحنه آفساید مهاجم استقلال را اعلام کرد.

در دقیقه ۵۵، استقلال به گل دوم رسید. یک انتقال سریع با پاس در عمق تماشایی امیرمحمد رزاقی‌نیا همراه شد و سحرخیزان را در موقعیت تک‌به‌تک قرار داد.

مهاجم استقلال پس از عبور از قویدل، توپ را به سمت دروازه فرستاد و مدافع مس هرچقدر تلاش کرد نتوانست توپ را از روی خط بیرون بکشد. به این ترتیب سحرخیزان دومین گل خود و استقلال را به ثمر رساند.

پس از دریافت گل دوم، مس شهربابک برای جبران نتیجه جلو کشید و چند بار از راه دور اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربات فریبرز گرامی و مجتبی هاشمی‌نسب راهی به دروازه استقلال پیدا نکرد.

مس در ادامه با یک ضربه ایستگاهی نیز خطرساز شد، اما ضربه طرهانی با فاصله کمی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

آبی‌پوشان نیز روی ضدحملات موقعیت‌هایی داشتند. در یکی از این حملات، صالح حردانی پس از دریافت پاس رزاقی‌نیا با ضربه بغل پا توپ را به سمت دروازه مس فرستاد، اما شوت او با اختلافی بسیار کم از کنار تیرک عبور کرد.

در دقیقه ۸۸، استقلال روی یک ضدحمله سریع به گل سوم رسید. در شرایطی که بازیکنان مس برای زدن کرنر جلو کشیده بودند، توپ در سمت راست به یاسر آسانی رسید و او با یک پاس عرضی محمدحسین اسلامی را صاحب موقعیت کرد.

اسلامی که به تازگی وارد زمین شده بود، با یک ضربه بغل پای دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا اختلاف به سه گل برسد.

مس در دقایق پایانی فرصت داشت یکی از گل‌ها را جبران کند. پس از یک پرتاب اوت، سجاد جعفری ضربه‌ای به سمت دروازه زد که صالح حردانی توپ را از روی خط برگشت داد. در ادامه نیز شوت رئوفی‌نژاد از بالای دروازه استقلال عبور کرد.

اما این پایان کار نبود. استقلال در دقیقه ۹۰+۲ روی یک ضدحمله دیگر به گل چهارم رسید. پاس محمدرضا آزادی، صالح حردانی را در موقعیت مناسبی قرار داد و مدافع راست استقلال پس از پیشروی، توپ را به اسماعیل قلی‌زاده سپرد.

قلی‌زاده نیز با یک ضربه بغل پای دقیق، توپ را از کنار قویدل عبور داد و چهارمین گل استقلال را به ثمر رساند.

به این ترتیب استقلال در نخستین مسابقه فصل با نتیجه ۴ بر صفر مس شهربابک را شکست داد. دبل سعید سحرخیزان و گلزنی محمدحسین اسلامی و اسماعیل قلی‌زاده، شروعی پرقدرت برای آبی‌پوشان در لیگ بیست‌وششم رقم زد.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده (90+4: ابوالفضل زمانی)، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

سرمربی: سهراب بختیاری‌زاده

ترکیب مس شهربابک:

محمدرضا قویدل، فریبرز گرامی، مجید تاجیک (69- محسن طرهانی)، محمدزبیر نیک‌نفس، محمد آژیر، اکبر کربلایی (46- مهدی محمدی)، همایون افتخاری (46- مجتبی هاشمی‌نسب)، سجاد جعفری، محسن سفیدچغایی، امید نافذ (80- عرفان نوابی‌فر) و امیر روستایی (62- محمدرضا رئوفی‌منش)

سرمربی: قاسم شهبا

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