خداداد عزیزی: با این تراکتور نمیشود دفاعی بازی کرد
خداداد عزیزی پس از برتری ۲ بر صفر تراکتور مقابل پیکان، کسب سه امتیاز در هفته نخست لیگ برتر را مهم دانست و تأکید کرد سرخپوشان تبریزی با حضور جواد نکونام ظرفیت ارائه فوتبال هجومی را دارند.
به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی پس از پیروزی ۲ بر صفر تراکتور مقابل پیکان، از اهمیت کسب سه امتیاز در هفته نخست لیگ گفت و تأکید کرد حضور جواد نکونام نمیتواند به معنای ارائه فوتبال دفاعی از سوی سرخپوشان تبریزی باشد.
عزیزی اظهار کرد: «همیشه اولین بازی لیگ جزو سختترین مسابقات است؛ بازیکنان هنوز به شرایط آمادگی کامل نرسیدهاند و طبیعتاً بازی نخست شرایط خاص خودش را دارد. با توجه به تغییراتی که در تیم داشتیم، کسب این سه امتیاز میتوانست خیلی به ما کمک کند که خوشبختانه این اتفاق افتاد.»
او درباره حضور پرشور هواداران تراکتور گفت: «طرفداران تراکتور باز هم ما را غافلگیر کردند و واقعاً سنگتمام گذاشتند. بخش بزرگی از انرژی و انگیزه ما همیشه مدیون همین هواداران است. تشویقهایشان واقعاً به تیم جان میدهد و هر بار از خودم میپرسم این همه شور و انرژی از کجا میآید؛ چنین فضایی را فقط از هواداران تراکتور و مردم تبریز میبینید.»
عزیزی در واکنش به حضور جواد نکونام در تراکتور نیز عنوان کرد: «این تصمیم باشگاه و در سطح کلان، تصمیم آقای زنوزی بوده است و خیلی در حوزه کاری من نیست. درباره جواد نکونام هم نیازی نیست از دوران بازی یا کارنامه مربیگریاش صحبت کنم؛ همه میدانند او یکی از مربیان جوان و کاربلد فوتبال ایران است و هم از نظر فنی و هم از لحاظ نظم و دیسیپلین تواناییهای خودش را دارد.»
وی ادامه داد: «متأسفانه همیشه عدهای در فضای مجازی درباره جواد نکونام صحبتهایی مطرح میکنند، اما امروز دیدید تراکتور چه فوتبالی ارائه کرد. با بازیکنانی که در اختیار داریم اساساً نمیتوانیم فوتبال دفاعی بازی کنیم. این تیم ظرفیت ارائه فوتبال رو به جلو و هجومی را دارد.»
عزیزی در پایان تأکید کرد: «از نظر ما هیچ جام و رقابتی از قبل تمامشده نیست و با تمام توان برای اهدافمان تلاش خواهیم کرد.»