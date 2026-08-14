به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی جدید پرسپولیس، در نخستین نشست خبری خود پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر درباره شرایط تیمش، تغییرات گسترده در ترکیب سرخ‌پوشان و اهداف این تیم صحبت کرد.

تارتار با اشاره به آغاز دوباره مسابقات فوتبال پس از وقفه‌ای طولانی اظهار داشت: «خوشحالیم که فصل جدید فوتبال آغاز می‌شود. بعد از ماه‌ها تعطیلی طبیعی است که تیم‌ها هنوز کاملاً در شرایط مسابقه نباشند و ناهماهنگی‌هایی وجود داشته باشد. ضمن اینکه هم پرسپولیس و هم شمس‌آذر تغییرات زیادی داشته‌اند.»

سرمربی پرسپولیس درباره روند آماده‌سازی تیمش گفت: «اردوی خوبی در ترکیه داشتیم و لازم می‌دانم از مدیریت باشگاه تشکر کنم. با توجه به تغییرات گسترده‌ای که در تیم ایجاد شده بود، برگزاری این اردو از نیازهای کادر فنی بود. در ترکیه فرصت پیدا کردیم بازیکنان جدید را بیشتر بشناسیم و آنها را با نفرات قدیمی هماهنگ کنیم. چند بازی تدارکاتی نیز برگزار کردیم تا به شرایط مسابقه نزدیک شویم.»

او با اشاره به نخستین مسابقه پرسپولیس در فصل جدید از هواداران خواست حضور پررنگی در ورزشگاه داشته باشند و افزود: «خوشحالیم که بعد از مدت‌ها هواداران را در ورزشگاه می‌بینیم. امیدوارم هواداران قزوینی که علاقه‌مند به پرسپولیس هستند نیز فردا کنار ما باشند و با حمایت آنها بتوانیم بازی خوبی ارائه کنیم و سه امتیاز را به دست بیاوریم.»

تارتار درباره تغییرات پرسپولیس در بازار نقل‌وانتقالات نیز گفت: «از همه بازیکنانی که اکنون کنار ما نیستند تشکر می‌کنم. امید عالیشاه، سروش رفیعی، میلاد سرلک، مرتضی پورعلی‌گنجی و سایر بازیکنان زحمات زیادی برای پرسپولیس کشیدند. حتی وحید امیری که چند روزی با ما تمرین کرد، از بزرگان فوتبال ایران است.»

او درباره جدایی عالیشاه اضافه کرد: «اگر من همچنان سرمربی گل‌گهر بودم و امید عالیشاه در فهرست بازیکنان مازاد قرار می‌گرفت، حتماً برای جذب او اقدام می‌کردم. با این حال باید بپذیریم که زمان تغییر نسل در پرسپولیس فرا رسیده بود و این موضوع بخشی از چشم‌انداز باشگاه محسوب می‌شد. امیدوارم بازیکنان جداشده هر جا هستند موفق باشند. آنها همچنان برای ما عزیز هستند و امیدوارم بازیکنان جوان پرسپولیس نیز از تجربه آنها استفاده کنند.»

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه تصمیم برای جذب بازیکنان جدید و خروج نفرات با نظر چه کسی گرفته شده است، توضیح داد: «طبیعی است که جذب بازیکنان و تعیین نفرات خروجی با نظر سرمربی انجام شود. در انتخاب نفرات جدید، کیفیت فنی، شخصیت و علاقه آنها به پرسپولیس برای ما اهمیت داشت. اینکه بازیکن از گل‌گهر آمده یا باشگاه دیگری، مسئله اصلی نیست. مهم این است که بازیکنان جدید کیفیت لازم را داشته باشند و بتوانند هرچه سریع‌تر با تیم هماهنگ شوند.»

تارتار ادامه داد: «به دلیل تغییرات زیاد، نباید هفته‌های ابتدایی را از دست بدهیم. اگر هماهنگی طول بکشد، ممکن است از رقابت عقب بمانیم. به همین دلیل کیفیت و شخصیت بازیکن برای ما مهم‌تر از باشگاهی است که از آن آمده است.»

او درباره فشار موجود روی نیمکت پرسپولیس نیز گفت: «ما سابقه بازی در پرسپولیس و حتی قهرمانی با این تیم را داریم و می‌دانیم این نیمکت چه فشاری دارد. در تیم‌هایی مثل ملوان و مسجدسلیمان نیز شرایط خاص خودمان را تجربه کرده‌ایم. نیمکت تیم‌هایی مثل پرسپولیس و استقلال همیشه با فشار همراه است، اما ما هم برای چنین شرایطی آماده‌ایم.»

سرمربی سرخ‌پوشان در ادامه از هواداران خواست فرصت بیشتری به تیم جوان‌شده پرسپولیس بدهند و اظهار کرد: «از هواداران می‌خواهم با توجه به تغییرات زیادی که ایجاد شده، صبور باشند و از تیم حمایت کنند.»

تارتار در پاسخ به نگرانی هواداران درباره سبک بازی تیمش و مقایسه احتمالی با استقلال تحت هدایت جواد نکونام گفت: «ما در پرسپولیس بازی کرده‌ایم و فلسفه این باشگاه را به خوبی می‌شناسیم. آنقدر تجربه داریم که بدانیم هواداران چه فوتبالی می‌خواهند. تمرینات و بازی‌های تدارکاتی را نیز بر همین اساس برنامه‌ریزی کرده‌ایم. البته این تیم جوان است و برای رسیدن به شرایط مطلوب به زمان نیاز دارد.»

او افزود: «بازیکنان جوانی که در اختیار داریم، سرمایه‌های آینده فوتبال ایران هستند. امیدوارم هواداران شرایط تیم را درک کنند و با صبر و حمایت خود فرصت بدهند تا بتوانیم در ادامه فصل آنها را خوشحال کنیم.»

سرمربی پرسپولیس درباره استعدادهای فوتبال قزوین نیز گفت: «شمس‌آذر طی سال‌های گذشته در زمینه بازیکن‌سازی عملکرد بسیار خوبی داشته و بازیکنان زیادی از این تیم راهی باشگاه‌های مدعی شده‌اند. با این حال تمرکز ما روی تیم خودمان است و باید تمام توجه‌مان را به شرایط پرسپولیس معطوف کنیم.»

تارتار در پاسخ به این پرسش که اگر دیدار با شمس‌آذر گره بخورد، آیا تیمش می‌تواند از فشار مسابقه خارج شود، گفت: «چند بازی دوستانه شمس‌آذر را بررسی کرده‌ایم و با شیوه بازی این تیم آشنا هستیم. تجربه سال‌های گذشته حضور در قزوین نیز به ما کمک می‌کند. شرایط و اتفاقات مختلف مسابقه را آنالیز کرده‌ایم، اما اجازه بدهید بازی برگزار شود و پس از آن درباره عملکرد دو تیم صحبت کنیم.»

انتهای پیام/