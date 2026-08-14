به گزارش ایلنا، محمد نوری در آستانه نخستین دیدار صنعت نفت آبادان در لیگ برتر، درباره شرایط تیمش، روند آماده‌سازی و اهداف طلایی‌پوشان در فصل جدید صحبت کرد.

سرمربی صنعت نفت با اشاره به بازگشت این تیم به سطح اول فوتبال ایران اظهار داشت: «جای صنعت نفت در لیگ برتر خالی بود و خوشحالم که این تیم بار دیگر به جایگاه خودش برگشته است. برای من افتخار بزرگی است که در کنار هواداران برای موفقیت تیمی تلاش کنم که در سال‌های گذشته مربیان بزرگی داشته است. بزرگ‌ترین پشتوانه صنعت نفت هواداران آن هستند و امیدوارم با حمایت آنها فصل خوبی داشته باشیم.»

نوری در ادامه درباره شرایط آماده‌سازی صنعت نفت توضیح داد: «تمرینات ما دیر شروع شد و در مجموع فقط هفت روز فرصت کار داشتیم. با این حال، قرار نیست از شرایط موجود به عنوان بهانه استفاده کنیم. باید کار را با همین وضعیت آغاز کنیم و بازیکنان تا پایان فصل با تمام توان برای موفقیت صنعت نفت تلاش خواهند کرد.»

او با اشاره به فاصله تیمش با شرایط بدنی ایده‌آل افزود: «در شرایط عادی برای رسیدن به آمادگی مناسب حداقل به هشت هفته تمرین نیاز داشتیم، اما چنین فرصتی در اختیارمان نبود. حتی نتوانستیم یک مسابقه تدارکاتی برگزار کنیم. با وجود این، باید بدون بهانه‌جویی کار کنیم و در سریع‌ترین زمان ممکن به سطح مطلوب برسیم.»

سرمربی صنعت نفت درباره نخستین حریف تیمش نیز گفت: «ملوان یکی از تیم‌های باسابقه و ریشه‌دار فوتبال ایران است و احترام زیادی برای این تیم قائلیم. آنها به‌خصوص در مسابقات خارج از خانه عملکرد خوبی دارند و به همین دلیل می‌دانیم بازی دشواری پیش رو داریم.»

نوری با اشاره به شرایط بدنی تیمش ادامه داد: «از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی، به دلیل دیر شروع کردن تمرینات هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله داریم، اما تلاش می‌کنیم این عقب‌ماندگی را در جریان مسابقات جبران کنیم.»

او درباره آخرین وضعیت بازیکنان صنعت نفت گفت: «دو بازیکن مصدوم داریم که نمی‌توانند در مسابقه فردا حضور داشته باشند. چند جای خالی نیز در فهرست تیم وجود دارد و در تلاش هستیم بازیکنان آزاد مورد نیازمان را در چند پست جذب کنیم تا ترکیب کامل‌تری داشته باشیم.»

نوری همچنین درباره استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب صنعت نفت اظهار کرد: «در کنار نفرات باتجربه، چند بازیکن جوان هم به تیم اضافه شده‌اند که سابقه حضور در لیگ برتر را ندارند. به آنها اعتماد داریم و امیدواریم بتوانند از فرصت حضور در سطح اول فوتبال ایران استفاده کنند. بازیکنان جوان برای پیشرفت به اعتماد و زمان نیاز دارند.»

سرمربی صنعت نفت در پایان با تأکید بر رویکرد این تیم در مسابقات خانگی گفت: «در تمام بازی‌هایی که میزبان هستیم، با هدف پیروزی وارد زمین می‌شویم. مقابل هر حریفی برای برد تلاش خواهیم کرد. البته برای رسیدن به شرایط مطلوب به زمان نیاز داریم و امیدوارم هواداران نیز این موضوع را درک کنند و کنار تیم بمانند.»

نوری در پایان خاطرنشان کرد: «مسیر سختی را آغاز کرده‌ایم، اما به تیم و بازیکنانمان ایمان داریم. امیدوارم فردا روز صنعت نفت باشد و بتوانیم با کسب یک نتیجه خوب، بازگشت به لیگ برتر را برای هوادارانمان شیرین کنیم.»

انتهای پیام/