اعلام ترکیب چادرملو مقابل سپاهان

به گزارش ایلنا، چادرملو اردکان در اولین مسابقه فصل جدید لیگ برتر مقابل سپاهان قرار می‌گیرد و حجت صدقی درون دروازه این تیم خواهد ایستاد. صدقی که در تورنمنت تعیین سهمیه آسیا با درخشش در ضربات پنالتی مقابل گل‌گهر نقش مهمی در پیروزی چادرملو داشت، در شروع فصل نیز انتخاب سعید اخباری برای حفاظت از دروازه است.

در خط دفاعی، سعید محمدی‌فر در سمت راست و علیرضا صفری در سمت چپ قرار می‌گیرند و زوج سیروس صادقیان و علیرضا آرتا در قلب خط دفاع بازی خواهند کرد. حضور آرتا و صفری در این بخش، ترکیب دفاعی چادرملو را جوان‌تر کرده و در کنار آنها صادقیان تجربه بیشتری به این خط می‌دهد.

در میانه میدان، رضا دهقان و محمدحسین خسروی وظایف اصلی در بخش میانی و دفاعی را برعهده دارند. جلوتر از آنها بازیکنانی مانند محمد قوجقی و علی کمالی قرار گرفته‌اند که هر دو از نفرات جوان چادرملو هستند و می‌توانند با دوندگی و سرعت خود در انتقال توپ به حمله نقش داشته باشند.

رضا میرزایی و رضا محمودآبادی نیز از مهره‌های هجومی ترکیب اخباری برابر سپاهان هستند. محمودآبادی در تورنمنت سه‌جانبه با گل حساس خود مقابل پرسپولیس یکی از چهره‌های مهم چادرملو بود و حالا از ابتدای فصل در جمع نفرات اصلی قرار گرفته است. میرزایی نیز با تجربه حضور در تیم‌های مختلف لیگ برتری، یکی از باتجربه‌ترهای فاز تهاجمی تیم محسوب می‌شود.

۴۰ ساله نماینده اردکان که جوان‌ترین سرمربی لیگ است، باز هم به چند بازیکن جوان اعتماد کرده و تیمی با انرژی و دوندگی بالا را برابر یکی از مدعیان اصلی لیگ به زمین می‌فرستد.

ترکیب چادرملو:

حجت صدقی، سعید محمدی‌فر، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، علیرضا صفری، رضا محمودآبادی، محمد قوجقی، علی کمالی، رضا دهقان، رضا میرزایی و محمدحسین خسروی.

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