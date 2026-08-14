ترکیب اولیه شاگردان رحمتی مقابل نساجی مازندران

به گزارش ایلنا، یازده بازیکن تیم فوتبال گل گهر سیرجان برای دیدار هفته نخست مقابل نساجی مازندران مشخص شد.

در تقابل پایانی نخستین روز از هفته اول لیگ برتر، سیرجانی‌ها در خانه به مصاف نساجی مازندران می‌روند؛ نساجی‌چی‌ها که پس از وقفه یک‌ساله دوباره به سطح اول فوتبال کشور برگشته‌اند و با چهره‌ای تازه قدم به دوره بیست‌وششم گذاشته‌اند، در شرایطی روبروی گل‌گهر قرار می‌گیرند که حریف سیرجانی نیز متعاقب جدایی تارتار و حضورش روی نیمکت پرسپولیس، با کادر فنی و ترکیب نفراتی دستخوش تغییر مهیای ورود به فصل جدید شده است.

ترکیب اولیه گل گهر سیرجان به شرح زیر است:

فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، میلاد کر، مجید علیاری، مهدی گودرزی، محمد علی‌نژاد، محمدرضا بردبار، پدرام قاضی‌پور، مسیح زاهدی، محمدامین کاظمیان و سهیل صحرایی

گفتنی است این نفرات نیز روی نیمکت ذخیره‌های گل گهر حضور دارند:

محمدعلی شکیبا، مجتبی نجاریان، مجتبی فخریان، نوید عاشوری، امیرمحمد بادآور، علیرضا احسانی‌فر، پارسا کفافی، علیرضا ولی‌پور، احمد زنده روح، علی اصغر شیخ الاسلام، امیرمحمد رضایی.

مصاف تیم‌های گل گهر سیرجان و نساجی مازندران از ساعت 20:15 در ورزشگاه شهید سلیمانی آغاز خواهد شد. قضاوت این بازی نیز بر عهده پیام حیدری خواهد بود.

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