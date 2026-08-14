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ترکیب استقلال خوزستان مقابل آلومینیوم مشخص شد

ترکیب استقلال خوزستان مقابل آلومینیوم مشخص شد
کد خبر : 1825755
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ترکیب استقلال خوزستان جهت دیدار مقابل آلومینیوم مشخص شد.

به گزارش ایلنا، اولین ترکیب تیم استقلال خوزستان در لیگ بیست و ششم مشخص شد و امیرخلیفه‌اصل سرمربی آبی‌پوشان در این مسابقه با تیمی آشنا و بدون سورپرایز خاصی تیمش را به زمین مسابقه فرستاده است.

استقلال خوزستان که در نقل و انتقالات تابستانی بازیکن تازه‌واردی نداشت، در غیاب چند بازیکن فصل گذشته که از پدیده‌های لیگ بیست و پنجم بودند در لیگ جدید حاضر شده و امید آنها به درخشش بازیکنان جوان دیگری مانند سیمان‌پور و بازیکنان باتجربه‌ای مثل بوحمدان و عارف رستمی خواهد بود.

به این ترتیب آبی‌های اهواز در تلاش هستند تا در اولین مسابقه مقابل تیم آلومینیوم اراک که تغییراتی که در کادرفنی هم داشته است با امتیاز از زمین خارج شوند و از فرصت میزبانی حداکثر بهره را ببرند.

ترکیب استقلال خوزستان در این مسابقه به این شکل خواهد بود:

محمد جوادکیا - آرام عباسی - سیدمهدی موسوی - علیرضا کرمی - امیرمحمد سیمان‌پور - محمد اهل شاخه - مرتضی فاضلی - محمدمهدی احمدی - محمدحسین زواری - حمید بوحمدان و عارف رستمی

ترکیب استقلال خوزستان مقابل آلومینیوم مشخص شد

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