واکنش عجیب تاجرنیا به جدایی رامین رضاییان

به گزارش ایلنا، با گذشت حدود ۱۰ روز از پایان همکاری رامین رضاییان و استقلال، همچنان آینده این بازیکن یکی از موضوعات مورد توجه پیرامون باشگاه آبی‌پوش پایتخت است. در شرایطی که شایعاتی درباره احتمال بازگشت رضاییان مطرح شده، سهراب بختیاری‌زاده تاکنون موضع خود را درباره این موضوع تغییر نداده است.

در همین راستا، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال، پیش از نخستین مسابقه این تیم در فصل جدید لیگ برتر درباره نحوه جدایی رضاییان و حواشی ایجادشده پیرامون قرارداد او صحبت کرد.

تاجرنیا درباره بند فسخ ۱۰۰ میلیون تومانی قرارداد رضاییان گفت: «توافقاتی میان دو طرف انجام شده بود، اما انتظار داشتم رامین نیز در ادامه مسیر باشگاه را همراهی کند. برخی از ما پرسیدند چرا مبلغ بند فسخ قرارداد او تنها ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. این تصمیم کاملاً آگاهانه بود، چراکه بند فسخ برای هر دو طرف در نظر گرفته شده بود.»

او ادامه داد: «ممکن بود رامین رضاییان در فولاد موفق نباشد و اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد، بعدها این انتقاد مطرح می‌شد که چرا باشگاه چنین مبلغ بالایی را برای بازیکنی در این سن پرداخت کرده است. به همین دلیل این موضوع از ابتدا با آگاهی در قرارداد لحاظ شد.»

سرپرست مدیرعاملی استقلال با اشاره به ارزش قرارداد رضاییان نیز اظهار کرد: «از نظر ارزش بازار، معتقد بودم قراردادی که با رامین داشتیم رقم کمی نبود. بعید می‌دانم باشگاه دیگری حاضر باشد چنین مبلغی را به او پرداخت کند. قرارداد فصل گذشته او نیز شرایط خوبی داشت. گاهی بازیکنان تحت تأثیر مشورت‌هایی قرار می‌گیرند که تمام جوانب موضوع در آن دیده نمی‌شود.»

تاجرنیا درباره فرصت‌هایی که برای ادامه همکاری به رضاییان داده شد، گفت: «خود رامین از ما خواست فرصتی در اختیارش قرار دهیم تا شاید بتوانیم مبلغ بیشتری برای او فراهم کنیم. من دو مرتبه این فرصت را به او دادم. در این فاصله، تیم حدود یک ماه تمرین کرد و طبیعی است که رامین نیز در این مدت پیگیر شرایط خود بوده و مدیر برنامه‌هایش فعالیت‌هایی انجام داده است.»

او در ادامه به موضع سرمربی استقلال اشاره کرد و افزود: «اگر رامین زودتر به تیم بازمی‌گشت، فرصت بیشتری برای هماهنگی با سایر بازیکنان داشت و می‌توانست نظر سرمربی را جلب کند. اما شرایط به جایی رسید که بختیاری‌زاده اعلام کرد اگر رامین تا آن زمان بازنگشته، دیگر نیاید.»

تاجرنیا در پایان توضیح داد: «من پیش از این گفته بودم که دو، سه روز بیشتر فرصت نداریم. با این حال، این زمان دوباره به یک هفته رسید، اما در نهایت وقتی شرایط به این شکل ادامه پیدا کرد، مجبور شدیم همکاری را به پایان برسانیم.»

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