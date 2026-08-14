بدشانسی بزرگ مدافع جوان پیکان؛ اخراج در نخستین تجربه لیگ برتری

به گزارش ایلنا، پیکان در آخرین دقایق نیمه نخست دیدار برابر تراکتور با اتفاقی غیرمنتظره مواجه شد و پس از اخراج نیما احمدی، مدافع جوان خود، نیمه اول را با یک بازیکن کمتر به پایان رساند؛ اتفاقی که خیلی زود با دریافت گل دوم تراکتور همراه شد.

در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست، مسعود زائر کاظمینی در موقعیتی مناسب قصد عبور از میان مدافعان پیکان را داشت که برخورد او با نیما احمدی باعث توقف جریان بازی شد. کوپال ناظمی در ابتدا مدافع پیکان را با کارت زرد جریمه کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط سیستم VAR، تصمیم اولیه خود را تغییر داد.

داور مسابقه پس از بررسی تصاویر، کارت زرد احمدی را پس گرفت و این بار کارت قرمز را مقابل چشمان مدافع جوان پیکان قرار داد تا این بازیکن از زمین اخراج شود.

احمدی در حالی به نخستین اخراجی فصل لیگ برتر تبدیل شد که این مسابقه نخستین حضور رسمی او در بالاترین سطح فوتبال ایران محسوب می‌شد. مدافع ۲۲ ساله پیکان تا پیش از این دیدار فرصت بازی در لیگ برتر را پیدا نکرده بود.

این بازیکن فصل گذشته در تیم امید پیکان فعالیت می‌کرد و مدتی نیز با نظر سعید دقیقی در تمرینات تیم بزرگسالان حضور داشت، اما در نهایت نتوانست نخستین بازی خود در لیگ برتر را تجربه کند.

با تغییر کادر فنی پیکان و حضور ساکت الهامی روی نیمکت این تیم، احمدی در یکی از حساس‌ترین مسابقات فصل برابر تراکتور در ترکیب اصلی قرار گرفت تا نخستین بازی لیگ برتری خود را تجربه کند؛ دیداری که برای او مطابق انتظار پیش نرفت.

مدافع جوان پیکان پیش از این نیز در صحنه گل نخست تراکتور نتوانست در جای‌گیری موفق عمل کند و شهریار مغانلو از فضای ایجادشده استفاده کرد. در ادامه، اخراج احمدی شرایط را برای خودروسازان دشوارتر کرد و تراکتور نیز بلافاصله از برتری عددی خود استفاده کرد و گل دوم را به ثمر رساند.

به این ترتیب، اولین حضور نیما احمدی در لیگ برتر با یک اخراج مستقیم، دریافت گل و تجربه‌ای تلخ برای این مدافع جوان همراه شد.

انتهای پیام/