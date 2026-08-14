رونمایی از ترکیب سپاهان مقابل چادرملو

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا برای نخستین بازی سپاهان در لیگ بیست‌وششم مقابل چادرملو اردکان، ترکیب اصلی تیمش را انتخاب کرد، ترکیبی که البته چندان غافلگیرکننده نبود و از قبل قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسید.

سرمربی سپاهان در اولین آزمون رسمی فصل، از همان نفراتی استفاده کرده که در دیدارهای دوستانه پیش‌فصل نیز بیشتر در ترکیب اصلی حضور داشتند و به نوعی همان ساختار آماده‌شده در اردوهای اخیر را حفظ کرده است.

بر این اساس، سیدحسین حسینی درون دروازه قرار گرفته و آرمین سهرابیان و امین حزباوی زوج خط دفاعی سپاهان را تشکیل می‌دهند. احسان حاج‌صفی در سمت چپ و آریا یوسفی در سمت راست خط دفاعی به میدان می‌روند.

در خط میانی، عارف حاجی‌عیدی و امید نورافکن دو هافبک مرکزی طلایی‌پوشان هستند و آرش رضاوند، مهدی لیموچی و محمدمهدی لطفی نیز در بخش هجومی پشت سر رضا جعفری قرار گرفته‌اند.

نویدکیا با انتخاب این ترکیب نشان داد که در شروع فصل به ساختاری که در بازی‌های تدارکاتی به آن رسیده، اعتماد دارد و قصد دارد سپاهان را با همان مدل بازی وارد رقابت‌های رسمی کند. طلایی‌پوشان در نخستین قدم فصل جدید، در یزد به دنبال شروعی موفق برابر چادرملو اردکان خواهند بود.

ترکیب سپاهان به شرح زیر است:

سید حسین حسینی، آرمین سهرابیان،امین حزباوی،احسان حاج‌صفی،آریا یوسفی،عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن،آرش رضاوند،مهدی لیموچی،محمدمهدی لطفی ،رضا جعفری

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