کاپیتان استقلال نیمکتنشین شد
روزبه چشمی در نخستین مسابقه فصل استقلال مقابل مس شهربابک در ترکیب اصلی قرار نگرفته، اما نام کاپیتان آبیها در فهرست این دیدار دیده میشود تا پس از مدتها دوری از مسابقات رسمی، شانس بازگشت به میدان را داشته باشد.
به گزارش ایلنا، سهراب بختیاریزاده برای دیدار استقلال برابر مس شهربابک تصمیم گرفته مرکز خط میانی تیمش را به امیرمحمد رزاقینیا و اسماعیل قلیزاده بسپارد و روزبه چشمی را از ابتدا به میدان نفرستد.
با این حال، حضور نام چشمی در فهرست مسابقه میتواند خبر مهمی برای استقلال باشد؛ چراکه این بازیکن پس از مدتها دوری از رقابتهای رسمی، در صورت صلاحدید کادر فنی میتواند دقایقی برای تیمش بازی کند.
دوران دوری کاپیتان استقلال از مسابقات از اردوی ترکیه تیم ملی در آستانه جام جهانی آغاز شد. چشمی در جریان تمرینات تیم ملی از ناحیه همسترینگ آسیب دید و برای پیگیری روند درمان، به صورت موقت اردوی ملیپوشان را ترک کرد.
مصدومیت او در مقطعی به اندازهای جدی بود که حتی حضورش در فهرست نهایی جام جهانی نیز با تردید مواجه شد. با این حال، چشمی در نهایت یکی از بازیکنان اعزامی به این رقابتها بود، هرچند فرصت حضور در هیچیک از مسابقات تیم ملی را پیدا نکرد.
کاپیتان استقلال دیدارهای تیم ملی برابر نیوزیلند و بلژیک را از دست داد و با وجود تلاش کادر پزشکی برای آمادهسازی او برای مسابقه مقابل مصر، در این دیدار نیز به میدان نرفت. به این ترتیب، حضور چشمی در جام جهانی بدون ثبت حتی یک دقیقه بازی به پایان رسید.
او پس از بازگشت به ایران روند آمادهسازی خود را ادامه داد و طی هفتههای اخیر در تمرینات گروهی استقلال نیز شرکت کرد، اما کادر فنی در بازیهای دوستانه پیشفصل از او استفاده نکرد.
شرایط جسمانی چشمی در این مدت به طور مستمر توسط کادر پزشکی استقلال بررسی شد و در نهایت مجوز حضور او در فهرست نخستین مسابقه فصل صادر شد.
با توجه به فاصله طولانی چشمی از رقابتهای رسمی، بختیاریزاده ترجیح داده در شروع مسابقه مقابل مس شهربابک از این بازیکن استفاده نکند. با این حال، در صورت مساعد بودن شرایط مسابقه، احتمال حضور او در نیمه دوم وجود دارد.
ورود چشمی به زمین میتواند ضمن افزایش تجربه خط میانی استقلال، فرصت مناسبی برای بازگشت تدریجی این بازیکن به شرایط مسابقه و ترکیب اصلی آبیپوشان فراهم کند.