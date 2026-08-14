به گزارش ایلنا، وحید رضایی در نشست خبری پیش از دیدار شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس، درباره شرایط تیمش در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر صحبت کرد و بخش مهمی از صحبت‌های خود را به وضعیت مالی، نقل‌وانتقالات و نقش هواداران اختصاص داد.

سرمربی شمس‌آذر در ابتدای این نشست ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: «با تأخیر این روز را به اصحاب رسانه تبریک می‌گویم. انتظار دارم رسانه‌های قزوین در فصل جدید حمایت بیشتری از تیم داشته باشند.»

رضایی درباره تقابل با پرسپولیس در نخستین هفته لیگ برتر گفت: «شروع کار ما برابر تیمی پرطرفدار، قدرتمند و برخوردار از امکانات مناسب است. با این حال بازیکنان جوان شمس‌آذر ترسی از این مسابقه ندارند و با روحیه جنگندگی بالا وارد زمین خواهند شد. برای این دیدار تمرینات زیادی انجام داده‌ایم و امیدوارم حاصل این تلاش، یک پیروزی خوب برای قزوین باشد.»

او با اشاره به افزایش تعداد تیم‌های لیگ برتر به ۱۸ تیم، شرایط فصل جدید را دشوارتر از گذشته توصیف کرد و گفت: «با ۱۸ تیمی شدن لیگ، رقابت‌ها سخت‌تر شده است. از طرف دیگر، قیمت بازیکنان افزایش زیادی پیدا کرده و محدودیت در جذب بازیکنان خارجی نیز شرایط را پیچیده‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، پیدا کردن بازیکن داخلی باکیفیت کار آسانی نیست و معتقدم قوانین مربوط به نقل‌وانتقالات باید با بررسی بیشتری وضع شوند.»

سرمربی شمس‌آذر درباره رویکرد این باشگاه در بازار نقل‌وانتقالات نیز توضیح داد: «بازیکنی داشتیم که فصل قبل حتی دو گل هم نزده بود، اما برای یک فصل ۶۰ میلیارد تومان مطالبه می‌کرد. ترجیح من این است که به بازیکنان جوان فرصت بدهم. بازیکن جوان و بی‌ادعای ما می‌تواند از بازیکنی با سابقه ملی و حضور در جام جهانی عبور کند و این نشان‌دهنده ظرفیت بالای جوانان است.»

رضایی ادامه داد: «بازیکنان شمس‌آذر از نظر تاکتیکی به سطح خوبی رسیده‌اند. برای مسابقه با پرسپولیس نیز روزها تمرینات صبح و عصر داشتیم و بازیکنان با انگیزه زیادی برای کسب نتیجه وارد زمین خواهند شد.»

او در ادامه خطاب به هواداران قزوینی گفت: «در شرایط فعلی مهم‌ترین مسئله حمایت است. از همه هواداران می‌خواهم کنار شمس‌آذر باشند. برای ما قابل قبول نیست که در ورزشگاه خودمان پرچم و هوادار تیم میهمان بیشتر از نماینده شهر قزوین باشد.»

سرمربی شمس‌آذر همچنین درباره وضعیت سکوهای ورزشگاه سردار آزادگان اظهار داشت: «امیدوارم این موضوع فقط به بازی با پرسپولیس محدود نشود و در دیدارهای آینده نیز حضور هواداران شمس‌آذر پررنگ باشد. دوست نداریم در شهر خودمان احساس غربت کنیم. باید پرچم قزوین و شمس‌آذر در ورزشگاه بیشتر از هر تیم دیگری دیده شود.»

رضایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اختلاف بودجه شمس‌آذر با برخی تیم‌های لیگ برتر اشاره کرد و گفت: «من اهل صحبت زیاد نیستم و ترجیح می‌دهم کار کنم. با کمترین بودجه در حال ساختن این تیم هستیم و آقای نجفیان نیز برای باشگاه هزینه می‌کند. برخی تیم‌ها در همین مقطع برای اردو و جذب بازیکن مبالغ بسیار سنگینی هزینه کرده‌اند.»

او با اشاره به کیفیت فنی شمس‌آذر در فصل گذشته افزود: «شمس‌آذر از نظر سبک فوتبال، تیمی تاکتیکی و قابل احترام بود و کارشناسان نیز این موضوع را تأیید کردند. همیشه به بازیکنانم می‌گویم باید روی توانایی‌های خودمان تمرکز کنیم. از رسانه‌ها هم انتظار دارم به جای تخریب تیم، از نماینده شهرشان حمایت کنند.»

رضایی در ادامه به برخی اتفاقات داوری فصل گذشته اشاره کرد و گفت: «در چند مسابقه اتفاقاتی علیه شمس‌آذر رخ داد. حتی در بازی مقابل پرسپولیس تصاویری از اتفاقات اتاق VAR منتشر شد. در مسابقات دیگری نیز بازیکنان ما با آسیب‌دیدگی و ناراحتی زمین را ترک کردند، اما انتظار داشتیم حمایت بیشتری از تیم شهرستانی صورت بگیرد.»

سرمربی شمس‌آذر در بخش پایانی صحبت‌های خود درباره قیمت مهاجمان در بازار نقل‌وانتقالات اظهار کرد: «هفته گذشته با مهاجمی مذاکره کردیم که تنها دو گل زده بود، اما رقم بالایی درخواست می‌کرد. حتی بازیکنی که در لیگ برتر شش گل زده، مبلغ ۸۰ میلیارد تومان مطالبه دارد. باید اجازه بدهیم مسابقات آغاز شود و بعد عملکرد مهاجمان جوان ما از جمله کیانوش معظمی، محمد منصوری و مهرداد آقامحمدی را ارزیابی کنیم.»

رضایی در پایان تأکید کرد: «با وجود محدودیت‌های مالی، اهل گلایه نیستم و ترجیح می‌دهم کار کنم. شمس‌آذر تیمی جوان، باانگیزه و بی‌ادعاست و تلاش می‌کنیم در ادامه فصل نیز با همین شرایط برای موفقیت تیم و شهر قزوین بجنگیم.»

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