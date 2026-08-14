اعلام ترکیب آلومینیوم مقابل استقلال خوزستان

به گزارش ایلنا، یازده بازیکن تیم فوتبال آلومینیوم اراک برای دیدار هفته نخست مقابل استقلال خوزستان مشخص شد و این تیم تحت هدایت پیروز قربانی با ترکیبی جوان به زمین خواهد رفت.

در این مسابقه دو خرید جدید استقلال تهران که به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالات به آلومینیوم بازگشتند هم در ترکیب اصلی آلومینیوم حضور دارند، محمد خلیفه و بهرام گودرزی تا نیم فصل مسابقات همچنان با پیراهن سفید و سبزپوشان اراکی به زمین خواهند رفت.

همچنین پیروز قربانی در این بازی از چند یک خرید جدید خود رونمایی کرده است، سیدمهران موسوی بازیکنی که همراه با او از فجرسپاسی به این تیم آمده است از ابتدا در ترکیب قرار گرفت.

منصور باقری و رضا جبیره دو بازیکن باتجربه آلومینیوم به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور ندارند.

ترکیب آلومینیوم به شرح زیر است:

محمد خلیفه - بهرام گودرزی - امیرمحمد هوشمند - امیر نوری - ابولفضل قنبری - علی وطن‌دوست - سیدمهدی مهدوی، سیدمهران موسوی، ساسان حسینی، عباس کهریزی و امیرحسین امانی‌پور

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