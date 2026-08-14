ترکیب خیبر برای دیدار با فجر سپاسی اعلام شد
فراز کمالوند ترکیب اصلی خیبر خرمآباد برای نخستین دیدار فصل برابر فجر سپاسی را اعلام کرد؛ ترکیبی که سه خرید جدید این تیم در آن حضور دارند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا دیناروند پس از جدایی حسین پورحمیدی، دروازهبان خیبر در نخستین مسابقه فصل خواهد بود.
مسعود محبی که تابستان پرحاشیهای را پشت سر گذاشت، در کنار عرفان قهرمانی در خط دفاعی قرار گرفته است. فرشاد محمدیمهر، خرید جدید خیبر، در سمت راست خط دفاعی بازی میکند و سبحان پسندیده نیز مدافع چپ خواهد بود.
اسماعیل بابایی در نقش هافبک دفاعی به میدان میرود و حمیدرضا طاهرخانی، بازگشته به خیبر در نقلوانتقالات تابستانی، در کنار فردین یوسفی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی و عیسی مرادی سایر نفرات ترکیب اصلی خیبر را تشکیل میدهند.
شاگردان فراز کمالوند در حضور هواداران خود به مصاف فجر سپاسی رفتهاند و امیدوارند لیگ بیستوششم را با کسب سه امتیاز آغاز کنند.
ترکیب خیبر برای این مسابقه به شرح زیر است:
محمدرضا دیناروند، مسعود محبی، عرفان قهرمانی، سبحان پسندیده، فرشاد محمدیمهر، اسماعیل بابایی، حمیدرضا طاهرخانی، فردین یوسفی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی و عیسی مرادی