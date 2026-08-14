ترکیب خیبر برای دیدار با فجر سپاسی اعلام شد

مسعود محبی که تابستان پرحاشیه‌ای را پشت سر گذاشت، در کنار عرفان قهرمانی در خط دفاعی قرار گرفته است. فرشاد محمدی‌مهر، خرید جدید خیبر، در سمت راست خط دفاعی بازی می‌کند و سبحان پسندیده نیز مدافع چپ خواهد بود.

اسماعیل بابایی در نقش هافبک دفاعی به میدان می‌رود و حمیدرضا طاهرخانی، بازگشته به خیبر در نقل‌وانتقالات تابستانی، در کنار فردین یوسفی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی و عیسی مرادی سایر نفرات ترکیب اصلی خیبر را تشکیل می‌دهند.

شاگردان فراز کمالوند در حضور هواداران خود به مصاف فجر سپاسی رفته‌اند و امیدوارند لیگ بیست‌وششم را با کسب سه امتیاز آغاز کنند.