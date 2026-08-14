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ترکیب فجر سپاسی برای دیدار برابر خیبر خرم آباد

ترکیب فجر سپاسی برای دیدار برابر خیبر خرم آباد
کد خبر : 1825738
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فجر سپاسی در نخستین هفته لیگ برتر فوتبال ایران، با چند بازیکن تازه‌وارد در ترکیب اصلی مقابل خیبر خرم‌آباد قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا،  رسول خطیبی برای نخستین مسابقه رسمی فجر سپاسی در فصل جدید، ترکیبی را به میدان فرستاده که در آن چهار خرید جدید این تیم حضور دارند.

شاهین توکلی، فرنام عرب، ماهان احمدزاده و مجید نصیری، چهار بازیکن تازه‌وارد فجر سپاسی هستند که در نخستین دیدار فصل در ترکیب اصلی قرار گرفته‌اند.

شاگردان رسول خطیبی در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف خیبر می‌روند و امیدوارند فصل جدید لیگ برتر را با نتیجه‌ای مطلوب آغاز کنند.

ترکیب فجر شهیدسپاسی برای این مسابقه به شرح زیر است: 
علی غلامزاده، ارشیا وثوقی، مجید نصیری، مسعود ریگی، مهدی شریفی، یادگار رستمی، میثم مرادی، شاهین توکلی، سینا نوروزی، ماهان احمدزاده و فرنان عرب

 

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