ترکیب مس شهربابک برای دیدار با استقلال مشخص شد
قاسم شهبا برای نخستین مسابقه تاریخ مس شهربابک در لیگ برتر، ترکیبی از بازیکنان باتجربه و نفرات فصل گذشته این تیم را مقابل استقلال به میدان فرستاده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا قویدل دروازهبان مس شهربابک در این مسابقه است. او فصل گذشته نیز سنگربان اصلی تیم قاسم شهبا بود و یکی از عوامل صعود مس به لیگ برتر محسوب میشد.
فریبرز گرامی، محمد آژیر، اکبر کربلایی و محسن سفیدچغایی چهار مدافع مس را تشکیل میدهند. گرامی سابقه حضور در ذوبآهن و پیکان را دارد و آژیر نیز تجربه قهرمانی لیگ یک و صعود با فجرسپاسی را در کارنامه دارد. سفیدچغایی فصل گذشته برای خیبر در لیگ برتر بازی کرد و کربلایی نیز از بازیکنان تیم صعودکننده مس شهربابک بود.
محمدزبیر نیکنفس، سجاد جعفری و محمد تاجیک در خط میانی مس شهربابک قرار گرفتهاند. نیکنفس که سابقه حضور در استقلال و قهرمانی بدون شکست با این تیم در لیگ بیستویکم را دارد، امروز برابر تیم سابقش قرار گرفته است. جعفری نیز فصل گذشته پیراهن پیکان را بر تن داشت.
همایون افتخاری و امیر نافذ در کنارههای خط حمله بازی میکنند و امیر روستایی نیز مهاجم نوک مس شهربابک است. روستایی پس از چند فصل حضور در فوتبال قطر و بحرین به ایران بازگشته و سابقه بازی برای پرسپولیس، پیکان و نفت مسجدسلیمان را دارد.
ترکیب مس شهربابک به شرح زیر است:
محمدرضا قوی دل، فریبرز گرامی، محمد تاجیک، محمدزبیر نیک نفس، محمد آژیر، اکبر کربلایی، همایون افتخاری، سجاد جعفری، محسن سفید چغایی، امیر نافذ ، امیر روستایی