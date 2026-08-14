خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب استقلال برابر مس شهربابک

ترکیب استقلال برابر مس شهربابک
کد خبر : 1825727
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب استقلال برای دیدار برابر مس شهربابک اعلام شد.

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال استقلال برای نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ برتر برابر مس شهربابک مشخص شد.

استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف مس شهربابک می‌رود؛ دیداری که نخستین آزمون آبی‌پوشان در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر محسوب می‌شود.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در شرایطی فصل جدید را آغاز می‌کنند که با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، کادر فنی استقلال امکان استفاده از خریدهای جدید را ندارد و باید با نفرات در دسترس خود برابر حریف تازه‌وارد به لیگ برتر قرار بگیرد.

ترکیب استقلال برابر مس شهربابک:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، حسین گودرزی، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر