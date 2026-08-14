به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال استقلال برای نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ برتر برابر مس شهربابک مشخص شد.

استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف مس شهربابک می‌رود؛ دیداری که نخستین آزمون آبی‌پوشان در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر محسوب می‌شود.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در شرایطی فصل جدید را آغاز می‌کنند که با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، کادر فنی استقلال امکان استفاده از خریدهای جدید را ندارد و باید با نفرات در دسترس خود برابر حریف تازه‌وارد به لیگ برتر قرار بگیرد.

ترکیب استقلال برابر مس شهربابک:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، حسین گودرزی، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

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