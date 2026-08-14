ترکیب النصر و کلباء اعلام شد؛ نبرد ایرانیها در شروع فصل لیگ امارات
ترکیب اصلی تیمهای النصر و کلباء برای دیدار امروز در لیگ حرفهای امارات مشخص شد؛ احمد نوراللهی و سامان قدوس در ترکیب اصلی کلباء حضور دارند و مهدی قایدی نیز از ابتدا برای النصر به میدان میرود.
به گزارش ایلنا، تیمهای النصر و کلباء امروز در یکی از دیدارهای لیگ حرفهای امارات به مصاف یکدیگر میروند و دو تیم ترکیب اصلی خود را برای این مسابقه اعلام کردند.
النصر با احمد شامبیه درون دروازه وارد زمین میشود و گلاوبر لیما، حسین مهدی، ماریوس مارین، کریس بدیا، مهدی قایدی، ماریوس هویبراتن، زاید الزعابی، عبدالله توره، داوید پتروویچ و نسیم شادلی دیگر بازیکنان حاضر در ترکیب اصلی این تیم هستند.
در سمت مقابل، سلطان المنثری دروازهبان کلباء است و مروان فهد، ولید راشد، رِجان علیودا، آلخاندرو ورگاز، علی سالمین، سامان قدوس، گیلرمه بیرو، نمانیا یوویچ، احمد نوراللهی و کارلوس آلبرتو ترکیب اصلی کلباء را تشکیل میدهند.
این مسابقه برای فوتبال ایران نیز مورد توجه است؛ چرا که مهدی قایدی در ترکیب اصلی النصر قرار گرفته و در سوی دیگر احمد نوراللهی و سامان قدوس از ابتدا برای کلباء بازی میکنند. به این ترتیب سه بازیکن ایرانی دو تیم از همان شروع مسابقه در زمین حضور خواهند داشت.
تقابل النصر و کلباء در شرایطی برگزار میشود که النصر در آخرین رویارویی لیگ دو تیم در فصل گذشته با نتیجه ۲ بر یک کلباء را شکست داده بود.