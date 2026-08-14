ترکیب تراکتور مقابل پیکان اعلام شد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور در دیدار افتتاحیه لیگ بیست و ششم از ساعت ۱۸ در ورزشگاه خانگی خود مقابل پیکان صف آرایی خواهد کرد. این نخستین حضور جواد نکونام به عنوان سرمربی در تبریز خواهد بود.

جواد نکونام در این دیدار تیمش را با ترکیب زیر به میدان فرستاده است:

علیرضا بیرانوند به عنوان گلر درون دروازه خواهد ایستاد. شجاع خلیل زاده و محمد دانشگر دو مدافع وسط این تیم خواهند بود و دانیال اسماعیلی‌فر و محمد نادری به عنوان دو مدافع کناری انجام وظیفه خواهند کرد.

اودیل خامربکوف به همراه تیبور هلیلوویچ در میانه میدان بازی خواهند کرد، مهدی ترابی به عنوان وینگر چپ و مسعود زائرکاظمین در سمت راست بازی خواهند کرد. امیرحسین حسین‌زاده و شهریار مغانلو به عنوان دو مهره هجومی در این ترکیب خواهند بود.

بازیکنانی چون اشترکالی، فرشاد فرجی، هادی حبیبی‌نژاد، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی حسینی، صادق محرمی، مهدی شیری، امیرعلی خرمی روی نیمکت این تیم خواهند بود تا در صورت صلاحدید کادرفنی وارد زمین شوند.

این دیدار انتظار می‌رود با حضور پرشور هواداران تبریزی در دیدار ابتدایی نکونام همراه باشد و آن‌ها امیدوارند در فصل جدید رقابت‌های فوتبال ایران کارشان را با برد شروع کنند.

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