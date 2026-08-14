رونمایی اراکیها از لباس جدید
نمادهای اصالت و صنعت بر تن ایرالکو
باشگاه آلومینیوم اراک در آستانه نخستین مسابقه فصل جدید لیگ برتر، از پیراهن اول و سفیدرنگ خود که تلفیقی از هویت تاریخی، صنعت و نمادهای بومی این شهر است، رونمایی کرد.
به گزارش ایلنا، در فاصلهای کوتاه تا آغاز دوره جدید رقابتهای لیگ برتر و در شرایطی که اراکیها از ساعت ۲۰ امشب در زمین ورزشگاه پاس قوامین به مصاف استقلال خوزستان میروند، از لباسهای رسمی خود برای مسابقات پیشرو پردهبرداری کردند.
مدیران آلومینیوم همانند دورههای گذشته رنگ سفید را برای لباس نخست خود برگزیدهاند که از طراحی منحصربهفردی برخوردار است. در توضیح جزئیات این لباس اینگونه آمده است:
«عقاب اراک روی پیراهن نشست...
پیراهنی که برخاسته از هویت و اصالت شهر، پایتخت صنعتی ایران بوده و تصویر کارگران زحمتکش و کارگاه احیا در شرکت بزرگ آلومینیوم ایران روی آن نقش بسته است.
در کنار آن، تصویری از کاشی موزه حمام تاریخی چهارفصل اراک روی لباس درج شده تا بازیکنان آلومینیوم نشان دهند از شهری تاریخی و با اصالت در لیگ برتر حضور دارند.
در کیت اول تیم فوتبال آلومینیوم اراک که سفیدرنگ است، سعی شده تا «نما و شمش تولیدی در شرکت آلومینیوم به همراه کارگران پرتلاش کارخانه، عقاب اراک، برج شیشه، طرح گُل کاشیهای حمام چهارفصل(بزرگترین حمام سرپوشیده ایران)» که با طرحهای تذهیب باهم آمیخته شدهاند، درج شود.»