غیبت اجباری خرید تازه طلاییپوشان
بدشانسی هافبک سپاهان در گام اول
محرم نویدکیا در نخستین مصاف فصل جدید لیگ برتر برابر چادرملو اردکان، امکان استفاده از غلامرضا ثابتایمانی، خرید جدید خط هافبک تیمش را به دلیل مصدومیت نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، اصفهانیها در شرایطی نخستین تقابل فصل خود در لیگ برتر را برابر چادرملو اردکان برگزار میکنند که سرمربی طلاییپوشان برعکس بازیهای دوستانه ابتدای تمرینات، قادر نیست غلامرضا ثابتایمانی را در کادر نفرات میانی خود به کار بگیرد.
این هافبک جوان که پس از سپری کردن یک دوره موفق در ملوان انزلی به جمع سپاهانیها ملحق شد و بلافاصله توانست خود را به ترکیب اصلی رسانده و حتی در دیدارهای تدارکاتی گلزنی کند، با یک بدشانسی و آسیبدیدگی ناگهانی مواجه شده تا تقابل افتتاحیه تیمش را از دست بدهد.
با این وجود، آسیبدیدگی این بازیکن چندان شدید نیست و او پس از سپری کردن مراحل فیزیوتراپی و تمرینات سبک، به زودی مهیای بازگشت به میدان میشود تا در هفتههای آتی در اختیار کادر فنی قرار گیرد.
ثابتایمانی که پیشتر سابقه درخشش در پیکان و ملوان را در کارنامه دارد، انگیزههای زیادی دارد تا پس از دستیابی به سلامتی کامل، دوباره به جمع نفرات اصلی محرم نویدکیا بازگردد و روند مثبت خود را ادامه دهد.