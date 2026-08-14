انصراف رسمی نیوزیلند از حمایت جیانی اینفانتینو

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال نیوزیلند تایید کرد از رئیس فعلی فیفا که به دلیل طرح ناکامش برای فروش بخشی از سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی به سرعت در حال از دست دادن حمایت‌های جهانی است، در انتخابات سال آینده حمایت نخواهد کرد.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، فدراسیون فوتبال آمریکای شمالی (کونکاکاف) و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) پیش از این حمایت خود را از اینفانتینو پس گرفته‌اند، در حالی که چندین فدراسیون مستقل از جمله انگلستان، ولز و جمهوری ایرلند نیز تایید کرده‌اند که از این رئیس حمایت نخواهند کرد.

نیوزیلند تنها عضو کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) — که عمدتاً نمایندگی ۱۱ کشور جزیره‌ای در اقیانوس آرام را بر عهده دارد — است که حمایت خود را پس گرفته است. این در حالی است که کنفدراسیون فوتبال آفریقا (کاف) و نهاد حاکم بر فوتبال آمریکای جنوبی (کنمبول) از اینفانتینو برای پیروزی در چهارمین دوره ریاستش در کنگره فیفا در ماه مارس حمایت کرده‌اند.

در بیانیه فدراسیون فوتبال نیوزیلند آمده است: «فدراسیون فوتبال نیوزیلند (NZF) امروز اعلام کرد که حمایت خود را از نامزدی جیانی اینفانتینو برای ریاست فیفا در کنگره ۲۰۲۷ فیفا به طور رسمی پس گرفته است. علاوه بر این، NZF همچنین خواهان یک بررسی مستقل در خصوص مراحل انجام‌شده برای توسعه طرح "سازمان پیشرو فیفا" (Fifa Forward Enterprise) است.

پس از بررسی‌های دقیق، NZF به این نتیجه رسیده است که تصمیمات و اقدامات درون فیفا به از بین رفتن اعتماد و افزایش شکاف در فوتبال بین‌المللی دامن زده است و برای بازگرداندن اطمینان و اعتماد، نیاز به یک بررسی مستقل وجود دارد. NZF معتقد است که این مقطع زمانی فرصتی برای همه فدراسیون‌های عضو فیفاست تا از حکمرانی قوی‌تر، پاسخگویی و شفافیت که اصولی بنیادی در حفظ اعتماد به مدیریت فوتبال هستند، دفاع کنند.»

موضع متفاوت کنفدراسیون اقیانوسیه در قبال فیفا

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) پس از استقبال از تصمیم فیفا برای لغو طرح فروش سهام، از محکوم کردن رهبری اینفانتینو خودداری کرده بود.

کمیته اجرایی OFC در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کمیته اجرایی OFC از تصمیم فیفا برای پس گرفتن پیشنهاد FFE و تعهد آن به بررسی مسائل پیرامون این پروژه استقبال می‌کند. OFC پیشرفت‌های به دست آمده در طول دهه گذشته در جهت توسعه فوتبال در اقیانوسیه تحت رهبری فیفا را به رسمیت می‌شناسد و فیفا را تشویق می‌کند تا از این بررسی به عنوان فرصتی برای شناسایی و اعمال هرگونه تغییرات لازم استفاده کند.»

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