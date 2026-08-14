پایان غیرمنتظره یک بنبست
شکار بزرگ استراسبورگ از رئال مادرید
در حالی که به نظر میرسید انتقال ژاکوب اورتگا به استراسبورگ در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، باشگاه فرانسوی توانست در آخرین لحظات توافقات لازم را انجام دهد و مهاجم آیندهدار رئال مادرید را رسماً به خدمت بگیرد.
به گزارش ایلنا، پنجره نقلوانتقالات همواره پر از چرخشهای غیرمنتظره است. هفته گذشته رودری پیشنهاد رئال مادرید را رد کرد تا به بارسلونا بپیوندد. پیر-امیل هویبرگ نیز پس از تمایل اولیه، در نهایت به پیشنهاد نیوکاسل پاسخ منفی داد.
همین اتفاق برای نایف اکرد افتاد؛ بازیکنی که با وجود گذراندن موفقیتآمیز تستهای پزشکی در رئال سوسیداد، راهی این تیم نشد. در سمت دیگر و در باشگاه پاریسنژرمن، یوونتوس که از انتظار برای خروج خوزه زیون سوزوکی خسته شده بود، از موضع خود عقبنشینی کرد.
تغییر مسیر غیرمنتظره دیگری نیز رخ داده است. چندین رسانه اسپانیایی گزارش دادند که انتقال جاکوبو اورتگا به استراسبورگ پس از ورود ناگهانی الچه به این پرونده، در آستانه منتفی شدن قرار گرفته بود. یک هفته قبل، مهاجم ۲۰ ساله رئال مادرید کاستیا (تیم دوم رئال مادرید) در آستانه پیوستن به این تیم فرانسوی توصیف شده بود و صحبت از مبلغ ۸ میلیون یورو برای ۵۰ درصد از حقوق ورزشی این فوتبالیست مطرح بود.
استراسبورگ برنده رقابت سنگین
اما روز پنجشنبه روند اوضاع در مورد این مهاجم — که فصل گذشته در ۵۶ بازی در تمامی رقابتها ۱۸ گل به ثمر رساند و ۲ پاس گل داد — تغییر کرد. در حالی که تصور میشد معامله به پایان رسیده، یک چرخش جدید در ساعات پایانی شب شکل گرفت. تمامی رسانههای اسپانیایی از جمله مارکا و آس توضیح دادند که این مهاجم واقعاً راهی لیگ ۱ فرانسه خواهد شد.
این انتقال ۱۰ میلیون یورو نسیب رئال مادرید خواهد کرد که در ازای آن ۷۰ درصد از حقوق این بازیکن را واگذار میکند. روزنامه آس تصریح میکند که این یک رکورد فروش برای کهکشانیها در مورد بازیکنی است که هنوز حتی یک بازی برای تیم اصلی انجام نداده است.
اگرچه الچه تا آخرین لحظات برای جذب او تلاش کرد، اما استراسبورگ با افزایش پیشنهاد خود برنده این رقابت شد. رئال مادرید نیز که همچنان از فروش استعدادهای جوان خود درآمدهای هنگفتی کسب میکند، از این معامله بسیار خرسند است.