خروج ساوینیو از اتحاد کلید خورد

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی یکی از بازیگران اصلی روزهای پایانی پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی ۲۰۲۶ خواهد بود. باشگاه حاضر در ورزشگاه اتحاد منتظر اضافه شدن چند بازیکن جدید به‌ویژه در خط هافبک است. انزو فرناندز (چلسی) و ایوب بوعادی (لیل) اولویت‌های اصلی آن‌ها هستند. در بخش خروجی‌ها نیز رودری هنوز جدا نشده اما مذاکرات با بارسلونا ادامه دارد؛ باشگاهی که برای متقاعد کردن طرف انگلیسی باید پیشنهاد خود را بازنگری کند.

منچسترسیتی پیش از این فروش تیجانی ریندرز را نهایی کرده است. این بازیکن هلندی که تابستان گذشته وارد تیم شده بود، با پیوستن به القادسیه عربستان موافقت کرده است. باشگاه از این معامله ۶۱ میلیون یورو دریافت خواهد کرد. اما او تنها بازیکنی نیست که سود قابل توجهی را نصیب سیتیزن‌ها می‌کند. ساوینیو در آستانه رقم زدن سودی بزرگ برای سیتیزن‌هاست.

تاتنهام با تمام قوا وارد می‌شود

این بازیکن ۲۲ ساله برزیلی که تا سال ۲۰۳۱ با سیتی قرارداد دارد، تابستان گذشته در آستانه جدایی به مقصد تاتنهام قرار داشت، اما پپ گواردیولا او را حفظ کرد. یک سال بعد، درها برای خروج این بازیکن متولد سائو ماتئوس که فصل گذشته در ۳۶ بازی در تمامی رقابت‌ها ۴ گل به ثمر رساند و ۳ پاس گل داد، باز شده است.

این وضعیت کاملاً به نفع بازیکن است، چرا که خود او خواهان جدایی است. طی چند هفته اخیر، اسپرز علاقه‌مندی خود به این بازیکن را دوباره احیا کرده، اما هنوز موفق به نهایی کردن معامله نشده است.

دیروز گام جدیدی در این مسیر برداشته شد. گلوبو اسپورته افشا کرد که باشگاه لندنی پیشنهادی در حدود ۱۰۰ میلیون یورو برای ساوینیو ارائه داده است. این بازیکن که برای نهایی شدن انتقال فشار می‌آورد، دیروز در تمرینات شرکت نکرد. مطبوعات انگلیسی گزارش دادند که او بیمار بوده است، اما این رسانه برزیلی مدعی شد که او از تمرین کردن امتناع کرده است.

او نیز مانند تاتنهام منتظر پاسخ سیتی و پذیرش این پیشنهاد است، هرچند درجاتی از اعتماد متقابل بین دو باشگاه شکل گرفته است. با چنین قیمتی، نه گفتن بسیار دشوار است.

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