تسلیم شدن بارسا مقابل خواسته سیتیزنها
چرخش ناگهانی کاتالانها برای خرید رودری
باشگاه بارسلونا پس از مقاومتهای اولیه، سرانجام در برابر شروط منچسترسیتی کوتاه آمد و خود را برای ارائه پیشنهادی ۷۰ میلیون یورویی جهت جذب رودری، هافبک اسپانیایی این تیم آماده کرده است.
به گزارش ایلنا، دیشب مسافران از دیدن ستاره اسپانیایی که در پرواز رایانایر مسیر مادرید به لیورپول نشسته بود، شگفتزده شدند. اما این بازیکن اسپانیایی که به امید نهایی شدن انتقالش در پایتخت اسپانیا منتظر مانده بود، مجبور شد به انگلستان بازگردد.
انزو مارسکا و همتیمیهایش امروز جمعه منتظر حضور او در تمرینات هستند. با این حال، هافبک ۳۰ ساله امیدوار است هر چه زودتر بار دیگر عازم بارسلونا شود.
اهالی نیوکمپ تمام تلاش خود را به کار بستهاند تا مذاکرات با سیتی به نتیجه نهایی منجر شود. دیشب آنها بر سر فروش فران تورس به پاریسنژرمن به توافق رسیدند؛ معاملهای که انتظار میرود کمی کمتر از ۵۰ میلیون یورو درآمد داشته باشد. این اتفاق نقدینگی بیشتری را برای نهایی کردن معامله رودری فراهم میکند.
در حال حاضر، سیتیزنها با وجود روابط خوبشان با این بازیکن، در هر نوع معامله احتمالی سرسخت و سختگیر نشان میدهند.
بارسا معتقد است همهچیز میتواند تا دوشنبه نهایی شود
اما معامله، معامله است. سیتی قیمت مورد نظر خود را ۷۰ میلیون یورو تعیین کرده است. برخی رسانهها حتی از ۸۰ یا ۸۲ میلیون یورو صحبت میکنند. پیشنهادات بارسلونا تا به امروز ناکافی بوده است. انگلیسیها پیشنهاد ۴۵ میلیون یورو به علاوه ۵ میلیون یورو بونوس را رد کردند. آنها همچنین پیشنهاد ۵۵ میلیون یورویی که با بونوسها تا ۶۵ میلیون یورو افزایش مییافت را نپذیرفتند. دیروز، روزنامه اسپورت اشاره کرد بارسا که قیمت تعیینشده را بالا میدانست، در نهایت قصد دارد ۶۰ یا ۶۵ میلیون یورو به علاوه بونوس پیشنهاد دهد تا به انتظارات سیتی نزدیکتر شود.
امروز جمعه، این روند تایید میشود. شبکه کادناسر افشا کرد که بارسا و دکو در نهایت تسلیم شده و پیشنهاد ۷۰ میلیون یورویی ارائه خواهد داد؛ یعنی حداقل مبلغ مورد انتظار سیتی.
جزئیات این پیشنهاد شامل ۶۰ میلیون یورو نقد به علاوه ۱۰ میلیون یورو پاداش و موارد دیگر خواهد بود. بلوگرانا خوشبین است و حتی معتقد است که این بازیکن میتواند تا روز دوشنبه برای نهایی کردن همه امور در بارسلونا باشد.
روزنامه آاس همچنان تردیدهایی دارد و تصریح میکند که عملیات جذب رودری با احتساب رقم انتقال، دستمزد بازیکن، کمیسیونها و بونوسها در مجموع ۲۱۰ میلیون یورو هزینه خواهد داشت.