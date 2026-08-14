آلوارز برابر المپیک مارسی غایب است

به گزارش ایلنا، یک نبرد باشکوه و معتبر در ورزشگاه ولودروم. المپیک مارسی این جمعه ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه ولودروم میزبان اتلتیکو مادرید است تا آخرین دیدار تدارکاتی خود را پیش از آغاز فصل جدید لیگ در هفته آینده و تقابل خانگی برابر استراسبورگ انجام دهد.

باشگاه اسپانیایی نیز فهرست بازیکنان خود را برای این مسابقه اعلام کرده است.

طبق انتظارات، خولیان آلوارز، الکس بائنا، مارکوس یورنته و خوان موسو به دلیل عدم آمادگی لازم در این سفر حضور ندارند.

آن‌ها از ابتدای این هفته تمرینات خود را از سر گرفته‌اند. به ویژه در مورد مهاجم آرژانتینی، این تصمیم به هیچ وجه جریمه‌ای برای تمایل او به جدایی از باشگاه نیست و غیبت او از قبل پیش‌بینی شده بود.

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