به گزارش ایلنا، تیم‌های استقلال و مس شهربابک در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این دیدار امروز جمعه 23 مرداد از ساعت 19:30 برگزار می‌شود.

استقلال در نخستین مسابقه خود در فصل جدید لیگ برتر به دنبال آغاز قدرتمند رقابت‌هاست و در سوی مقابل، مس شهربابک نیز تلاش خواهد کرد در هفته ابتدایی برابر آبی‌پوشان نتیجه مطلوبی کسب کند.

این مسابقه یکی از دیدارهای هفته نخست لیگ برتر خواهد بود و در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

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