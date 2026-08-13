استقلال امروز به میدان میرود؛ ساعت بازی با مس شهربابک
تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته نخست رقابتهای لیگ برتر به مصاف مس شهربابک خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، تیمهای استقلال و مس شهربابک در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.
بر اساس برنامه اعلامشده، این دیدار امروز جمعه 23 مرداد از ساعت 19:30 برگزار میشود.
استقلال در نخستین مسابقه خود در فصل جدید لیگ برتر به دنبال آغاز قدرتمند رقابتهاست و در سوی مقابل، مس شهربابک نیز تلاش خواهد کرد در هفته ابتدایی برابر آبیپوشان نتیجه مطلوبی کسب کند.
این مسابقه یکی از دیدارهای هفته نخست لیگ برتر خواهد بود و در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.