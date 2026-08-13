به گزارش ایلنا، سرمربی گل‌گهر سیرجان در نشست خبری پیش از دیدار برابر نساجی مازندران گفت: «خیلی خوشحالم که امسال در خدمت باشگاه گل‌گهر هستم؛ باشگاهی که در چند سال گذشته جزو قطب‌های اصلی فوتبال ایران بوده است. هدف ما ادامه این روند و کسب نتایجی بهتر از سال‌های قبل است. با توجه به حضور در مسابقات سطح دوم آسیا، می‌خواهیم گل‌گهر را به یک قدرت واقعی در فوتبال آسیا تبدیل کنیم.»

رحمتی درباره تغییرات گسترده در فهرست گل‌گهر عنوان کرد: «امسال تغییرات بسیار زیادی در تیم ایجاد شده و نزدیک به ۱۸ بازیکن از جمع ما جدا شده‌اند. از مجموعه باشگاه، هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیر تیم تشکر می‌کنم که در این مدت تمام وقت خود را در اختیار باشگاه گذاشتند. تلاش کردیم مجموعه‌ای خوب از نظر اخلاقی و فنی بسازیم و برای نفرات جداشده جایگزین‌های مناسبی جذب کنیم.»

او ادامه داد: «در ابتدای مسیر مشکلات زیادی داریم. با توجه به جدایی ۱۸ بازیکن، توانستیم ۱۲ بازیکن جدید و تعدادی بازیکن جوان را به تیم اضافه کنیم. بازیکنان جوان جسارت و جنگندگی بیشتری به تیم می‌دهند و در حال حاضر این فاکتور را در اختیار داریم. زمان زیادی برای آماده‌سازی و هماهنگی نداشتیم و به همین دلیل در برنامه پیش‌فصل، بازی‌های تدارکاتی متعددی برگزار کردیم.»

سرمربی گل‌گهر درباره غیبت سه بازیکن این تیم در دو هفته ابتدایی لیگ اظهار کرد: «با توجه به سهمیه هشت نفره، مجبور شدیم فعلاً نام سه بازیکن را در فهرست قرار ندهیم. عالیشاه، عرفان معصومی و محمدرضا اخباری از هفته سوم به تیم اضافه خواهند شد. این بازیکنان از نظر بدنی شرایط خوبی دارند، اما با توجه به زمان اضافه شدنشان و نیازهای فنی تیم، تصمیم گرفتیم از هفته سوم در اختیارمان باشند.»

رحمتی افزود: «این تیم به حمایت و زمان نیاز دارد تا خودش را پیدا کند، زوج‌ها در زمین شکل بگیرند و بازیکنان با یکدیگر هماهنگ شوند. تمام تلاش کادر فنی این است که این مراحل را هرچه سریع‌تر پشت سر بگذاریم تا گل‌گهر به فرم ایده‌آل و در شأن باشگاه و مردم سیرجان برسد.»

او درباره ضرورت کسب نتیجه در هفته نخست گفت: «با وجود تمام تغییراتی که اتفاق افتاده و نیاز تیم به زمان برای هماهنگی، لیگ از فردا آغاز می‌شود. تمام بازیکنان با ذهنیت موفقیت به گل‌گهر آمده‌اند. از همان مسابقه نخست تمام توانمان را به کار می‌گیریم تا در حضور هواداران سه امتیاز را به دست بیاوریم.»

سرمربی گل‌گهر تأکید کرد: «صحبت‌هایی که درباره نیاز تیم به زمان مطرح کردم، واقعیت‌هایی بود که باید با هواداران در میان گذاشته می‌شد، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای از دست دادن امتیازات خانگی نیست. فردا با تمام قدرت و انرژی بازی می‌کنیم و امیدوارم با همت بازیکنان و حمایت هواداران، سه امتیاز را کسب کنیم.»

رحمتی درباره ادامه فعالیت گل‌گهر در نقل‌وانتقالات گفت: «لیستی متناسب با بودجه باشگاه ارائه کردیم و بازیکنان مورد نظرمان جذب شدند. از اسفندیارپور هم تشکر می‌کنم که از تیم حمایت کردند و نفرات مورد نظر ما جذب شدند. البته کارمان هنوز تمام نشده و به دو یا سه بازیکن دیگر نیاز داریم که تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط باشگاه آنها را جذب کنیم.»

او درباره مسابقه با نساجی گفت: «هفته‌های ابتدایی معمولاً سخت هستند و هر دو تیم تغییرات زیادی داشته‌اند. نساجی تیمی ریشه‌دار است که سال گذشته قهرمان جام حذفی شد و بازیکنان زیادی جذب کرده، اما بخش بیشتری از شاکله فصل قبل خود را حفظ کرده است.»

رحمتی در پایان گفت: «در این مقطع شناخت دو تیم بیشتر به تفکرات مربیان و کیفیت فردی بازیکنان برمی‌گردد. تلاش کردیم هر دو موضوع را به خوبی آنالیز کنیم. بازیکنان ما از اهمیت این مسابقه خانگی آگاه هستند و آمادگی کامل دارند تا لیگ برتر را با یک استارت قدرتمند آغاز کنند.»

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