کمالوند: نیروی واقعی خیبر روی سکوهاست

به گزارش ایلنا، سرمربی خیبر خرم‌آباد در نشست خبری پیش از دیدار برابر فجرسپاسی گفت: «خیلی خوشحالم که این سعادت نصیب ما شد تا یک بار دیگر در خدمت همشهریان عزیزم باشم. امیدوارم فصل جاری برای لرتباران فصل بسیار خوبی باشد و باشگاه خیبر بتواند به تداوم شادی و نشاط اجتماعی در خرم‌آباد و دیگر شهرهای لرنشین کمک کند.»

کمالوند درباره شرایط لیگ بیست‌وششم عنوان کرد: «فکر می‌کنم لیگ امسال بسیار سخت باشد. تعداد تیم‌ها افزایش پیدا کرده، زمان آماده‌سازی نسبت به فصل‌های گذشته کمتر بوده و قوانین جدید، از جمله کاهش تعداد بازیکنان خارجی، شرایط مسابقات را دشوارتر می‌کند. فشردگی جدول هم این سختی را مضاعف خواهد کرد.»

او درباره وضعیت خیبر اظهار کرد: «تیم بسیار خوب و جوانی داریم و امیدوارم مسابقات را با موفقیت آغاز کنیم. برای من مهم است که از همین بازی نخست حمایت هواداران را داشته باشیم. نیروی واقعی تیم خیبر روی سکوهاست و امیدوارم انرژی هواداران از همان ابتدا به زمین منتقل شود و به جذابیت مسابقه و افزایش روحیه تیمی کمک کند.»

سرمربی خیبر درباره شرایط مالی باشگاه و فعالیت این تیم در بازار نقل‌وانتقالات گفت: «خیبر توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و از نظر مالی توان رقابت با فولاد مبارکه سپاهان، فولاد خوزستان، گل‌گهر سیرجان و تیم‌های پایتخت‌نشین را نداریم. جا دارد از آقای عبدی تشکر کنم که برای بالا بردن پرچم لرها تلاش می‌کند. تیم‌داری در شرایط اقتصادی فعلی بسیار دشوار است و واقعاً باید عاشق فوتبال باشید که چنین هزینه‌های سنگینی را متحمل شوید.»

کمالوند ادامه داد: «با توجه به بودجه و امکاناتی که در اختیار داشتیم، عملکرد خوبی در نقل‌وانتقالات داشتیم. میانگین سنی تیم نسبت به فصل گذشته حدود یک سال و نیم تا دو سال کاهش پیدا کرده و جوانان مستعدی در اختیار داریم. فکر می‌کنم از هفته نخست فوتبال خوبی ارائه کنیم، اما برای هماهنگی تیمی که بازیکنان زیادی به آن اضافه شده‌اند، به زمان نیاز داریم.»

او درباره هماهنگی نفرات جدید خیبر گفت: «تلاش می‌کنیم در هفته‌های ابتدایی امتیازات لازم را جمع کنیم، اما مسلم است که تیم ما هفته به هفته بهتر خواهد شد و هماهنگی بیشتری بین بازیکنان شکل می‌گیرد. جوانان خوب و مستعدی داریم و امیدوارم از همین فردا ببینید که آنها می‌توانند در برابر بزرگان فوتبال کشور رقابت کنند.»

سرمربی خیبر درباره پیش‌بینی نتیجه دیدار با فجرسپاسی گفت: «نتیجه دست خداست. ما مأمور به انجام وظیفه هستیم، نه مأمور به نتیجه. باید کارمان را به بهترین شکل انجام دهیم و بازیکنان هم تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا خدا کمک کند و از فرصت‌ها استفاده کنیم.»

کمالوند در پایان گفت: «احساس من این است که فردا می‌توانیم با پیروزی زمین را ترک کنیم، اما باید بدانیم لیگ سخت و طاقت‌فرسایی پیش رو داریم و تعداد مسابقات هم زیاد است. نتیجه بازی فردا به تنهایی مسیر ما را تعیین نمی‌کند، چون راهی پرپیچ‌وخم در پیش داریم. با این حال، بهتر است مسابقه نخست را با موفقیت پشت سر بگذاریم تا هم هواداران دلگرم شوند و هم بازیکنان اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کنند.»

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