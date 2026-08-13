ترکیب احتمالی تراکتور برابر پیکان

به گزارش ایلنا، پس از جدایی ناگهانی محمد ربیعی و انتخاب جواد نکونام به عنوان سرمربی جدید تراکتور، سرخ‌پوشان تبریزی در فاصله تنها پنج روز خود را برای آغاز لیگ برتر آماده کرده‌اند. نکونام در این مدت کوتاه تلاش کرده ایده‌های تاکتیکی خود را به تیم منتقل کند و حالا نخستین آزمون رسمی او برابر پیکان خواهد بود.

تراکتور در شرایطی مقابل پیکان قرار می‌گیرد که آخرین مسابقه خانگی این تیم با حضور هواداران نیز برابر همین حریف برگزار شد؛ دیداری که تراکتور تحت هدایت دراگان اسکوچیچ با گل‌های امیرحسین حسین‌زاده و مهدی هاشم‌نژاد به پیروزی رسید.

حالا پرشورها امیدوارند نخستین حضور نکونام روی نیمکت تراکتور در ورزشگاه یادگار امام با یک پیروزی همراه شود و تیم قهرمان لیگ برتر از همان هفته نخست جایگاه خود را در جمع مدعیان حفظ کند.

ترکیب تراکتور نسبت به آخرین تقابل با پیکان تغییرات گسترده‌ای نخواهد داشت و تنها دو بازیکن خارجی یعنی دوژدک و الکساندر سدلار از جمع نفرات آن مسابقه جدا شده‌اند.

به نظر می‌رسد نکونام نیز در نخستین مسابقه خود همچنان به آرایش ۱-۳-۲-۴ اعتماد کند؛ سیستمی که سرمربی جدید تراکتور در دوره حضورش روی نیمکت فولاد و نساجی نیز تجربه زیادی در استفاده از آن داشته است. با توجه به ویژگی‌های نفرات تراکتور، تغییر آرایش تیم به ۲-۴-۴ در جریان مسابقه نیز دور از انتظار نیست.

درون دروازه، علیرضا بیرانوند گزینه نخست تراکتور خواهد بود و در نخستین مسابقه رسمی فصل مقابل پیکان قرار می‌گیرد.

در خط دفاعی، شجاع خلیل‌زاده و محمد دانشگر زوج قلب دفاعی را تشکیل می‌دهند. دانشگر پس از چند فصل حضور در سپاهان، این فصل راهی تراکتور شده و نخستین بازی رسمی خود با پیراهن این تیم را تجربه خواهد کرد. دانیال اسماعیلی‌فر در سمت راست و محمد نادری در جناح چپ خط دفاعی بازی می‌کنند.

اودیل خامربکوف در نقش هافبک دفاعی، وظیفه محافظت از خط دفاعی و ایجاد تعادل در میانه زمین را بر عهده خواهد داشت. در کنار او، تیبور هلیلوویچ قرار می‌گیرد؛ هافبک کروات تراکتور که می‌تواند نقش مهمی در ارتباط میان خطوط دفاعی و هجومی ایفا کند و در صورت هماهنگی بیشتر با سایر نفرات، به قدرت خلاقیت تیم اضافه خواهد کرد.

در فاز هجومی نیز مهدی ترابی در سمت چپ و مهدی هاشم‌نژاد در جناح راست قرار می‌گیرند. هاشم‌نژاد که پیش از شروع فصل با مصدومیت قدیمی مواجه بود، در تمرینات حضور فعالی داشته و به نظر می‌رسد مشکلی برای همراهی تراکتور ندارد.

امیرحسین حسین‌زاده نیز پشت سر مهاجم اصلی بازی خواهد کرد و می‌تواند به عنوان هافبک نفوذی و مهاجم سایه در حملات تراکتور نقش داشته باشد. شهریار مغانلو، خرید جدید سرخ‌پوشان تبریزی، نیز در نوک خط حمله قرار می‌گیرد تا نخستین بازی رسمی خود را با پیراهن تراکتور تجربه کند.

اشترکالی، فرشاد فرجی، هادی حبیبی‌نژاد، مسعود کاظمینی، مهدی حسینی، صادق محرمی، مهدی شیری و امیرعلی خرمی نیز گزینه‌های حضور روی نیمکت تراکتور هستند و در صورت تصمیم کادر فنی می‌توانند در جریان مسابقه وارد زمین شوند.

ترکیب احتمالی تراکتور به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، خامربکوف، هلیلوویچ، مهدی ترابی، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین زاده و شهریار مغانلو.

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