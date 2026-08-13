او درباره نخستین مسابقه تیمش در لیگ برتر گفت: «اولین بازی ما در لیگ برتر مقابل استقلال تهران است. استقلال تیمی بسیار باکیفیت، باسابقه و پرافتخار است و قطعاً مسابقه بسیار سختی در پیش داریم. ما تا بیست‌وپنجم تیرماه درگیر مسابقات لیگ یک بودیم و زمان زیادی برای آماده‌سازی نداشتیم، اما حدود ۷۰ درصد تیم فصل گذشته را حفظ کردیم و چند بازیکن باکیفیت از لیگ برتر جذب کردیم.»

شهبا ادامه داد: «قطعاً حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و امیدوارم فردا یک بازی باکیفیت ببینیم که همه از آن راضی باشند.»

سرمربی مس شهربابک درباره تفاوت شرایط نقل‌وانتقالاتی در لیگ یک و لیگ برتر عنوان کرد: «قطعاً شرایط متفاوت است. قیمت‌هایی که در لیگ برتر دیدیم با لیگ یک تفاوت زیادی دارد. ما بر اساس بودجه‌ای که باشگاه در نظر گرفته بود، بازیکنان موردنظرمان را جذب کردیم و با حفظ حدود ۷۰ درصد نفرات فصل قبل سعی کردیم تیمی ببندیم که در لیگ برتر حرف برای گفتن داشته باشد.»

او درباره امکانات مس شهربابک و محل برگزاری مسابقات خانگی اظهار کرد: «قطعاً تمرینات مس در طول فصل در خود شهربابک برگزار خواهد شد. آنجا زمین تمرین و مجموعه بسیار خوبی داریم و هنگام مذاکره با بازیکنان هم این موضوع را مطرح کردیم و همه پذیرفتند.»

شهبا افزود: «شهربابک یک ورزشگاه بسیار شیک ۱۰ هزار نفری بسیار خوب به نام ورزشگاه شهدای مس دارد و بازی‌های خانگی ما هم در همان شهرستان برگزار خواهد شد. از این نظر مشکل خاصی نداریم.»

سرمربی مس شهربابک درباره سبک بازی تیمش در نخستین فصل حضور در لیگ برتر گفت: «ما تنها تیمی هستیم که در میان تیم‌های لیگ امسال تجربه حضور در لیگ برتر را نداریم و قطعاً کار سختی پیش رو خواهیم داشت. برای مسابقات مختلف برنامه‌ریزی کرده‌ایم. بعضی مواقع باید دفاع کرد و در بعضی مسابقات باید تهاجمی‌تر بود.»

شهبا تأکید کرد: «با احترامی که برای همه تیم‌ها قائلم، مطمئن باشید مس شهربابک با عزت‌نفس، اراده و باور به توانایی خودش وارد مسابقات می‌شود و می‌تواند جایگاهش را در لیگ برتر تثبیت کند.»

او درباره تقابل دوباره با سهراب بختیاری‌زاده گفت: «آقای بختیاری‌زاده از دوستان من و یکی از مربیان توانمند و کاربلد فوتبال ایران هستند. قبلاً در لیگ یک مقابل هم قرار گرفته‌ایم، اما شرایط لیگ برتر متفاوت است. ایشان حالا سرمربی استقلال هستند و استقلال هم یکی از تیم‌های پرافتخار فوتبال ایران است.»

شهبا در پایان درباره شانس مس شهربابک برای ارائه عملکرد مناسب مقابل استقلال گفت: «قطعاً بازی سختی خواهیم داشت، اما اگر بازیکنان همان مواردی را که با آنها صحبت کرده‌ایم در زمین اجرا کنند، مطمئن هستم می‌توانیم یک بازی باکیفیت ارائه بدهیم.»