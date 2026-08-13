به گزارش ایلنا، سرمربی استقلال خوزستان در آستانه نخستین مسابقه تیمش برابر آلومینیوم اراک درباره روند آماده‌سازی آبی‌پوشان اظهار کرد: «در تهران و اهواز تست‌گیری کردیم و پنج بازیکن از تست‌گیری اهواز کنارمان بودند که کارهای سه نفر نهایی شد. اردوی بسیار خوبی در تهران داشتیم و بازی‌های دوستانه بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. شرایط فنی بهتری نسبت به سال گذشته داشتیم و برای کسب سه امتیاز دیدار با آلومینیوم آماده می‌شویم.»

خلیفه‌اصل درباره وضعیت ورزشگاه غدیر اهواز و محرومیت استقلال خوزستان از میزبانی در این ورزشگاه گفت: «ما روز ۲۰ تیر در این استادیوم روی چمن بسیار باکیفیتی تست‌گیری کردیم. بعد از یک هفته که به تهران آمدیم، آن وضعیت برای زمین غدیر پیش آمد و اتفاق ناگواری برای فوتبال خوزستان بود. متأسفانه بعد از ۱۶ ماه ترمیم چمن، نمی‌توانیم در ورزشگاه غدیر میزبانی کنیم. استادیوم مسئول دارد و برای ترمیم ورزشگاه هزینه شده است. این افراد باید بازخواست شوند.»

او درباره وضعیت نقل‌وانتقالات استقلال خوزستان عنوان کرد: «بازیکنان خوبی به مجموعه ما اضافه شده‌اند و همه اعضای تیم به‌خوبی آماده شروع لیگ می‌شوند. خوشبختانه مشکل خاصی درون مستطیل سبز نداریم و هرچه مشکل است، خارج از مستطیل سبز است. پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه باز نشده و از اعضای هیئت مدیره باشگاه درخواست می‌کنم پنجره باشگاه را باز کنند.»

سرمربی استقلال خوزستان با اشاره به فشردگی فصل جدید لیگ برتر گفت: «لیگ بسیار فشرده‌ای داریم و چهار روز یک بار باید بازی کنیم. دو یا سه ماه پیش و قبل از اینکه تمرینات را آغاز کنیم، جلسات متعددی با هیئت مدیره باشگاه پشت سر گذاشتیم. اولین درخواست من این بود که پنجره نقل‌وانتقالاتی را باز کنند تا بتوانیم بازیکنان مورد نظر را جذب کنیم.»

خلیفه‌اصل درباره جدایی ابوالفضل کوهی و امیرحسین جلالی‌وند از استقلال خوزستان توضیح داد: «قول دادند که این مشکل برطرف شود و برای هموار شدن مسیر باشگاه و تأمین پول، اجازه دادیم ابوالفضل کوهی و امیرحسین جلالی‌وند از جمع ما جدا شوند. با این حال تاکنون نتوانسته‌ایم پنجره نقل‌وانتقالاتی را باز کنیم. امیدوارم مدیران تلاش کنند تا پنجره نقل‌وانتقالاتی باز شود و اگر این اتفاق نیفتد، کار بسیار سختی خواهیم داشت. البته خوش‌بین هستم که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال خوزستان باز می‌شود.»

او درباره بازیکنانی که قراردادشان با استقلال خوزستان تمدید شده است، گفت: «تاکنون قرارداد آرام عباسی، محمدرضا مهدی‌زاده، محمد اهل‌شاخه، حمید بوحمدان و عارف رستمی با استقلال خوزستان تمدید شده و تعدادی از بازیکنان هم قرارداد دارند. تیم بسیار خوب و منسجمی داریم و ان‌شاءالله با تمام قدرت وارد لیگ برتر می‌شویم.»

سرمربی استقلال خوزستان درباره پیشنهاد صنعت نفت آبادان برای قبول هدایت این تیم نیز اظهار کرد: «جلسه بسیار خوبی با سران صنعت نفت داشتیم و همه چیز به‌خوبی پیش می‌رفت. به آنها گفتم با استقلال خوزستان قرارداد و تعهد اخلاقی دارم و از سران صنعت نفت خواستم با مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان صحبت کنند.»

خلیفه‌اصل ادامه داد: «پیشنهادهایی از باشگاه‌های لیگ برتری داشتم، اما تعهد اخلاقی نسبت به باشگاه خودم بسیار مهم‌تر است. اگر قرار به جدایی باشد، باید در کمال احترام رخ بدهد و قرار نیست با یکی دو پیشنهادی که دریافت می‌کنم، نسبت به استقلال خوزستان بی‌اخلاقی کنم.»

او در پایان گفت: «باعث افتخار من است که در خدمت مردم آبادان و مردم شهر خودم یعنی خرمشهر باشم و امیدوارم این اتفاق در آینده رخ بدهد. مدیرعامل باشگاه به من اجازه جدایی نداد و این فرصت را دارم تا در کنار همکاران خودم، باز هم کارهای بزرگی انجام بدهیم.»

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